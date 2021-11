Xavi Hernández llegó para intentar sacar de la crisis a Barcelona y una de las primeras condiciones que impuso en la plantilla culé fue una serie de normas que los jugadores deben respetar, a raja tabla. Uno de los primeros sancionados fue Ousmane Dembelé por llegar tarde al entrenamiento.

180 segundos después de lo previsto llegó el delantero francés al entrenamiento del Barca. Según contó ESPN, el delantero debía estar 8.30 y Dembelé se presentó 8.33 de la mañana. Esto no le gustó mucho a Xavi, quien le cobró una multa a su jugador, de la cual se desconoce el monto.

Xavi dispuso una serie de reglas que los jugadores del Barcelona deberán cumplir

Dembelé siempre está en el ojo de la tormenta en Barcelona después de su multimillonaria cifra y la cantidad de lesiones que ha tenido en sus temporadas con la camiseta blaugrana.

Dembelé está en el ojo de la tormenta desde su llegada al Barcelona

Las reglas de Xavi

El entrenador en la conferencia de prensa de presentación sostuvo que “hay que poner orden porque cuando lo ha habido, nos ha ido bien”. En ese sentido, Gerard Pique fue uno de los apuntados, después de que cancelara una entrevista para la próxima semana.

El flamante técnico dijo que no quiere que sus jugadores pongan su atención en otras cosas que no sean meramente deportivas o del Barcelona. Además, pidió que se eviten las actividades de riesgo, por las posibles lesiones.

“No hace falta ser duro. Es un tema de orden y normas. Como en todas las empresas. Cuando he tenido normas, he ido bien. Y cuando no, hemos ido mal. Hay que ponerlas y cumplirlas. No hay más. No es disciplina, es orden”, aclaró en su presentación.