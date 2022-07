Daniel Passarella (69) atraviesa un duro problema de salud que preocupa a su entorno y a los fanáticos de la historia del deporte. Es que el único futbolista argentino que fue dos veces campeón mundial con la Selección padece una enfermedad neurodegenerativa.

Daniel Alberto Passarella, capitán en aquel entonces, levanta la Copa del Mundo de 1978.

A través de una investigación publicada por Olé, el ex director técnico y ex presidente de River Plate, sufre una dolencia similiar a la de la esclerosis lateral amiotrófica (ELA) que no solo le causa secuelas físicas sino también neurológicas.

“Ya no es más el Passarella que conocimos. Ahora es otro Daniel”, confesó un amigo al medio deportivo. Además, indicó que su círculo íntimo está “shockeado” y algunos prefieren negarlo. Según la nota realizada por Pablo Chiappetta, “el Kaiser sufre hoy un proceso de deterioro cognitivo similar al que vivió su papá”.

Diego Maradona y Daniel Passarella, posando para una producción de fotos previa al Mundial de México de 1986. Foto: @cricketsoccer

“Sus íntimos aseguran que muy pocas veces sale solo de su casa y que sus únicas actividades en la actualidad son algunos paseos en su Mercedes Benz por las cercanías de la casa de Lomas de San Isidro pero con asistencia, ya que abruptamente puede olvidarse la dirección a la que iba o perder la orientación. O las visitas periódicas a Chacabuco donde desde hace unos años vive su hijo Lucas”, dice.

También, menciona que es posible que su hijo se instale en Buenos Aires para ayudarlo ya que “ya no sólo no podría dedicarse a la dirección técnica de un equipo de fútbol, sino que tampoco podría administrar los bienes de su propiedad”.

Cuándo fue la última aparición pública de Passarella

Hace tres años que Daniel Passarella comenzó a sufrir los síntomas de esta enfermedad neurodegenerativa. La última aparición pública del considerado el mejor defensor de la historia del fútbol de argentina por la FIFA, fue en diciembre de 2020 cuando se acercó a despedir los restos de Alejandro Sabella.