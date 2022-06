Daniel Passarella fue parte de la lista definitiva para el Mundial de México de 1986. No jugó ningún partido y hoy, a 36 años de aquella consagración, Oscar Ruggeri contó que fue lo que pasó.

Hoy se cumplen 36 años de la final ganada por la Selección Argentina ante Alemana por 3 a 2 en la Copa del Mundo del 86. Aquella consagración significó el segundo Mundial ganado por nuestro país. Con Diego Maradona como figurada indiscutida, aquella tarde los dirigido por Carlos Bilardo, ganaron gracias a los goles de José Luis Brown, Jorge Valdano y Jorge Burruchaga. Fue un torneo histórico que tuvo un atenuante extraño. El Kaiser, campeón y capitán del Mundial de 1978, integró el plantel pero no jugó ningún partido.

Diego Maradona y Daniel Passarella, posando para una producción de fotos previa al Mundial de México de 1986. Foto: @cricketsoccer

Ruggeri, titular en la defensa de aquel equipo, contó su verdad de lo ocurrido con el histórico central: “Él no sé qué tomó que le agarró lo del estómago, pero qué pasó, que nadie la cuenta. Passarella se recupera, estaba para jugar el otro partido y haciendo un trabajo físico, el profe lo frena porque estaba muy flaquito. Había perdido muchísimo peso”, contó en ESPN. Además, agregó, “El profe y Madero le decían, ‘Daniel, por qué no parás, te vas a lesionar’. Pero viste lo que era esa bestia, no le daba bola a nadie y se desgarró. Nadie sabe que se desgarró ahí y después le agarró la recaída del estómago”.

De esta manera, “El Cabezón”, dio detalles de lo sucedido. También habló del por qué el ex jugador de River, no estuvo presente en la cena de los campeones del 86. “No nos juntamos, lo voy a decir, hablé con él, me atendió. Quedamos en que vamos a tomar un café”, declaró. También dijo de que hablaron en esa conversación: “Le dije a Daniel, ‘Vos no te das cuenta que sos muy groso para que no se sepa nada tuyo”. Por último, contó: “Para mí, es el mejor central de todos los que tuvimos por lejos. Yo se lo dije, ‘¿Te das cuenta que sos el mejor de todos los centrales y yo te tengo ahí arriba?’. Bicampeón del mundo y campeón como capitán. Por ahí no se siente parte del 86, pero no me importa, él estaba ahí”.