Oscar Ruggeri disparó munición gruesa contra Hugo Ibarra: “No está preparado para ser el técnico de Boca”

La derrota de Boca ante Banfield, uno de los equipos más débiles del campeonato, fue analizada en todos los canales deportivos y fue duramente criticada, pero el foco estuvo puesto en el entrenador, Hugo Ibarra.

Uno que fue muy duro en su análisis fue el exdefensor que supo vestir la camiseta de Boca y ser campeón del mundo con la Selección Argentina y con River, Óscar Ruggeri, quien aseguró en el programa F90, por ESPN, que el “Negro” no está capacitado para dirigir al Xeneize. El “Cabezón” fue lapidario.

“Ibarra no está preparado para ser el entrenador de Boca. Tiene que prepararse para hablarle al grupo y que el grupo lo siga. Yo jugaba con él al ‘Showbol’ por todos lados. Nunca habló de ser entrenador”.



“Ibarra no está preparado para ser un entrenador que se pare delante del grupo y que lo sigan. Todavía no. Posiblemente, se ponga y lo consiga. Miralo a Scaloni, que estuvo años sentado en el banco de ayudante de Sampaoli. No sé si se venía preparando y no lo sabemos. Tiene que hacer eso si quiere ser entrenador”, comenzó disparando Ruggeri.

“Como jugador, todo lo que quieras, pero no es más jugador. No importa que haya salido campeón. Como jugador, él miraba a los entrenadores y ellos lo miraban a él porque era uno de los mejores laterales del fútbol argentino. Ahora cambió. Todas las cosas que dice en las conferencias... hay que prepararse, hay que ir a que te enseñen a hablar, a explicar”, completó.

Boca protagonizó un partido muy flojo ante uno de los peores equipos de la Liga Profesional de Fútbol, que logró conseguir el primer triunfo en el campeonato, justamente contra los dirigidos por Ibarra.

El Xeneize acumula 11 puntos en el certamen, producto de tres victorias, dos empates y dos derrotas.