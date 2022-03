El triunfo de Boca ante River en el Monumental dejó, como es habitual, una serie de debate mediáticos repecto a quién mereció llevarse los tres puntos. Sin embargo, en la noche del lunes, ya entrando en la madrugada del martes, Juan Román Riquelme rompió el silencio y habló sobre la victoria del Xeneize, con un análisis a futuro.

Con varios tópicos que tocó durante la entrevista, el vicepresidente de Boca contestó todo y dio su análisis sobre la victoria ante el conjunto de Marcelo Gallardo con un gol de Sebastián Villa. El foco estuvo puesto en la “supuesta inferioridad” que marcaban algunos analistas que siente el conjunto de Sebastián Battaglia y hasta qué pasará con la camiseta amarilla que fue tan polémica en los últimos días.

Román y toda su particular forma de declarar luego de ganar el clásico (Télam)

Riquelme habló de la “inferioridad” que marcan de Boca sobre River

El líder del Consejo de Fútbol le respondió al periodista que cubre al Millonario, Mauro Palacios, quien se animó a vaticinar que Boca se siente inferior a River. Sin embargo, Román señaló: “No nos sentimos inferiores a nadie. En los tres partidos en nuestra casa fuimos superiores. (Franco) Armani contra nosotros siempre ataja bien. Hasta hicimos figura al chico Díaz. Ellos ligaron mucho”.

“El clásico se vive de esa manera, tanto en nuestra casa cuando nos toca de ir de visitante. El local siempre es el favorito. Ayer ellos fueron más protagonistas que nosotros y el arquero lo ha hecho bien. No estoy de acuerdo con que nos sentimos inferiores. Boca está compitiendo muy bien”, agregó.

Riquelme y el por qué se jugó con la camiseta amarilla

“La camiseta se tiene que usar varios partidos. Se jugó contra Estudiantes de La Plata, cuando se usó por primera vez. Los jugadores pidieron volver a jugar con ella. Nosotros no tenemos ningún problema. Si era de visitante, no nos causaba ningún problema. Después, es un juego esto, muchachos. Sé que se habló muchísimo. A veces toca ganar y no es porque te pongas una camiseta”, explicó.

La polémica se había generado por utilizar una casaca alternativa el día del clásico, en vez de usar la azul y oro. Sin embargo, rápidamente el ídolo del club de la ribera acabó con todo tipo de rumores.

El elogio de Riquelme a Agustín Rossi y Franco Armani

“Lo está haciendo muy bien hace bastante tiempo. Ellos también tienen un arquerazo. La pelota que le saca Armani a Ramírez no sé cuántos la sacan. La pelota que sacó fue impresionante. Era el segundo gol nuestro. Ramírez merecía el gol. Me pone muy feliz porque lo conozco de Argentinos. Hizo mucha fuerza por venir. No es normal jugar bien el clásico y él lo hace siempre bien. Anda con una molestia en el tobillo y quiso jugar el partido”, señaló.

Y completó: “Se encontró con un arquero que siempre tapa pelotas impresionantes contra nosotros. Y nuestro arquero está disfrutando mucho. A mí me parece muy buen arquero desde que estaba en mi casa, desde cuando lo criticaban por el gol a Palmeiras. Ahora vuelve a repetir un gran partido contra nuestro rival. Viene teniendo momentos muy buenos. Ojalá nosotros lo podamos disfrutar mucho”

El partido despedida de Riquelme ya tiene fecha

Por último, el ídolo aún no pudo tener su partido despedida por parte de los hinchas en una Bombonera repleta. En ese sentido, el 10 puso fecha para su adiós: “Yo pienso que vamos a intentar ver si lo podemos hacer en diciembre. El Mundial termina el 18. Vamos a ver si ahí está libre. Si Dios quiere, para diciembre lo vamos a hacer. Ya tengo ganas de hacerlo. Esperemos que el hincha tenga ganas de vivir ese momento”.