Marcelo Gallardo rompió cualquier tipo de esquema y, antes de que comiencen las preguntas, confirmó los once jugadores que jugarán ante Boca el próximo domingo en el Monumental desde las 19 por la Fecha de los Clásicos.

El equipo que jugará ante el Xeneize será: Franco Armani; Robert Rojas, Paulo Díaz, Leandro González Pirez, Milton Casco; Enzo Pérez, Enzo Fernández; Santiago Simón, Nicolás De La Cruz, Esequiel Barco; Julián Álvarez. De esta manera, repetirá los once que le ganaron a Gimnasia el último domingo.

Enzo Fernández y Julián Álvarez, las dos figuras de River que serán titulares.

Por otro lado, se metió de lleno en la polémica por el arbitraje que abrió Sebastián Battalgia en la conferencia de prensa el pasado jueves. “Siempre hay que ser objetivo porque todos los equipos en mayor o menor medida sufrimos fallos en contra o fallos a favor. Nosotros los entrenadores destacamos los fallos en contra y ahí levantamos la voz”, señaló.

“Cuando se equivocan a favor nuestro, no decimos nada. No hay que hablar de los arbitrajes antes de los partidos. No me gusta hablar a mí personalmente de los árbitros para generar un clima favorable o desfavorable”, agregó.

Marcelo Gallardo: "Si me dejo llevar por el último partido de Boca, puede ser un partido que sea bien jugado, más allá de la fricción, la tensión, lo físico, que va a tener un rol preponderante también" Foto: Gentileza

Por último, se refirió a uno de los pedidos que tienen los hinchas para ver a Juan Fernando Quintero como titular, dentro del equipo. “Considero que el equipo que inicia es el que está para iniciar. Los demás están para sumar desde el banco y son iguales de importantes que los que inician”, explicó.