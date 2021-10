A tan solo dos días de que se dispute una nueva edición del Superclásico del fútbol argentino, el entrenador de River, Marcelo Gallardo, brinda la tradicional conferencia de prensa previa a cada partido y enfatizó en la importancia de “jugar bien” frente al rival de toda la vida.

“Necesitamos jugar bien e intentar ser superiores a Boca. Creo que en este partido o en este momento, en esta actualidad, me da la impresión de que estamos más o menos igualados en condición”, analizó Gallardo en la previa al choque con Boca, válido por la 14a fecha de la Liga Profesional de Fútbol 2021.

“El partido del domingo no define el campeonato

Al ser consultado sobre si River quedaría con el campeonato en la mano si logra ganar los próximos cuatro partidos, Gallardo fue tajante y descartó que el Superclásico sea determinante para el desarrollo del certamen.

“El partido del domingo no define el campeonato. Sí te muestra que estamos a mitad de torneo, que los equipos que venían o que vienen en ese lote de primeros puestos han empezado a perder puntos, y los que sigan estando ahí, los más regulares, los que sigan sumando, van a terminar desprendiéndose. Es temprano para decir que este partido va a definir algo… Pero tal vez es una situación donde te pone como candidato, eso no lo vamos a obviar. Ganar implicaría afianzarnos más en la pelea”, señaló Gallardo, quien aún no pudo ganar un torneo local desde que es entrenador del “Millonario”.

Cómo evoluciona Matías Suárez de su lesión

“Lamentablemente esa es una baja importante, fue durante todo este tiempo, Matías es un jugador de muchísima jerarquía que ha venido sufriendo físicamente y no pudo estar a disposición en este último tiempo. Está un poco mejor pero no como él quisiera o como nosotros quisiéramos. Lamentablemente no hemos podido contar con él. Veremos a ver si llega un poco mejor para ver si puede jugar algún tiempo. Pero es un tema que hemos sufrido bastante”.

La opinión de Gallardo sobre el presente futbolístico de Boca

“Me parece que Boca en este último tiempo ha encontrado en su funcionamiento algo diferente, contrariamente a lo que habían sido los partidos anteriores donde el protagonismo del partido tal vez lo asumíamos nosotros. Creo que va a estar compartido y eso va a ser bueno para el espectáculo. Más allá de que es un clásico, que el partido puede ser por momentos cerrado pero creo que hay disponibilidad de ambos para intentar jugarlo bien. Y en eso deberemos jugar mejor nosotros para poder lograr el resultado que queremos”, consideró el “Muñeco”, que arrastra un historial favorable ante el “Xeneize” desde que dirige al club de Núñez.

Qué dijo Gallardo sobre el rumor que lo acerca al Barcelona

Al ser consultado sobre el rumor que lo acerca a la dirección técnica del Barcelona, club español que hoy es dirigido por el neerlandés Ronald Koeman, el entrenador de River fue honesto con los periodistas presentes y se mostró enfocado en el Superclásico del domingo.

“Mirá. Estaba dudando si hacer la conferencia o no porque después de lo que se ha comentado y demás y sabía que iba a tener que contestar una pregunta que no quiero hacer principalmente porque estoy enfocado en el partido del domingo. Y segundo porque ya todos saben que mi pensamiento y mi decisión es cumplir el contrato que tengo y de ninguna manera tengo motivos para distraerme con otras cosas que sean pensamientos ajenos. Estoy enfocado en lo mío. Como tengo contractualmente el compromiso de seguir enfocado en lo que depende de mí que es seguir conectado con lo que representa ser entrenador como un club como River y porque no me pasará por la cabeza más allá de algunos rumores abandonar esto”.

Y ante la insistencia sobre un supuesto contacto desde el club catalán, Gallardo retrucó: “Si me contactaron o no, ¿qué sentido tiene? Lo único que te puedo decir es que mi enfoque está en el partido del domingo y terminar el término contractual con River”.

La importancia de la vuelta del público a las canchas

“No lo hablamos pero algunos que han debutado en este último año y pico no han tenido la posibilidad de hacerlo con público. Será una novedad, aunque no creo que sea un peso. Lo veo como algo que un jugador de fútbol ha soñado o sueña vivir por lo que refleja no sólo el partido sino el marco. Y eso es una posibilidad hermosa de poder vivirla. Lo tomo como algo que suma no que resta”.

