Juan Pablo Sorin siempre se destacó por su inteligencia, dentro y fuera de las canchas. A sus 45 años, destacó y defendió la importancia de la psicología en el fútbol con temáticas cruciales como la homosexualidad y la depresión, que lo afectó tras el Mundial 2002.

El ex lateral de la Selección Argentina se posó con altura sobre el rol de la terapia para los deportistas de alto rendimiento. En ESPN F90, Sorin fue claro con sus palabras.

“Por suerte cada vez pasa menos en el fútbol, pero antes estaba mal visto ir a un psicólogo; te tomaban de loquito. Si tenías un problema, ‘cómo vas a confiar en…’ Por suerte a Marcelo Roffé lo tuvimos en las selecciones”, dijo.

Su caso personal más profundo lo tuvo luego de la Copa del Mundo en Corea - Japón. El equipo de Marcelo Bielsa no logró pasar de fase de grupos y Sorin quedó muy afectado. ““Tuve una depresión muy grande, pero hay que seguir siempre”, anticipó.

Uno de los momentos que lo impulsó a salir adelante ante su inconveniente, fue la música de un grande de Argentina. “Estuvimos en el cumpleaños de Charly García e hizo una versión del tema ‘Influencia’ que dice ‘no podés escapar ni correr de tu destino’. Escuchaba eso y es verdad, hay que seguir, hay que volver a vestir la camiseta y jugar un Mundial como no pudimos hacerlo en 2002″, marcó.

Mientras tanto, Sorin contó lo doloroso que fue para él no haber sido convocado a la Selección tras el Mundial 2006. Se retiró a los 33 años y subrayó: “Sin la Selección, una parte mía se murió”.

Sorin bancó a Joshua Cavallo

El australiano recibió el apoyo de grandes figuras del fútbol mundial tras haber dicho públicamente: “Soy futbolista y soy gay”.

“Capaz a mi me tocó ir a terapia para ir a respirar y uno te miraba con cara mala, yo siempre fui de sumar. Pero la psicología no es solo para el fútbol, si no para cualquier circunstancia de la vida y ni que hablar las decisiones de qué quiere hacer cada uno con su amor, con su cuerpo”, anticipó Sorin.

Desde su lugar, Juampi bancó a Cavallo y pidió por un cambio más amplio. “Por eso el otro día el australiano, Joshua, estuvo muy bien en decirlo, sacarse eso de encima y no tendría que ser novedad. Por suerte se empiezan a romper todos los tabúes”, cerró.