Preocupación por el testimonio sobre la salud de Carlos Bilardo: “No me reconoce más”

“Borombombom, borombombon, es el equipo del Narigón”, canta Miguel Ángel Lemme cada vez que llega a visitar a Carlos Bilardo y pasar un rato con el entrenador campeón del mundo. Su mejor amigo y excolaborador del DT, contó como es su estado de salud y preocupó a todos.

Las palabras de Migue Ángel Lemme sobre la salud de Bilardo

En una entrevista radial con Superdeportivo Radio, Lemme contó como transita él los días en los que va a visitar al Doctor: “Hay días que me vuelvo llorando a mi casa. Él siempre me buscó para ayudarlo. No le suelto la mano ni loco. Voy a estar a su lado hasta que Dios lo decida”. Además, reflexionó sobre como lo ve a Carlos y expresó: "Está bien, pero la enfermedad no es recuperable. Yo siempre lo veo bien" y agregó: “No me reconoce. No reconoce a nadie. A veces confunde a la mujer con la hija y a la hija con la mujer”.

Los campeones del 86 junto a Bilardo (Instagram)

Esas visitas que antes hacía Lemme de lunes a viernes, las cambió por dos o tres a la semana porque la tristeza lo afectaba mucho. Pero en una de las últimas, las palabras de Bilardo lo emocionaron: "Siempre que llego, le canto ‘Es el equipo del Narigón’. Lo abrazo, lo beso. El otro día me dijo ‘¿Qué hacemos acá?’. Y yo le contesté ‘¿Querés volver a donde estábamos antes?’. Me dijo que sí, y cuando se lo conté a mi mujer, lloramos los dos”.

Bilardo junto al Tecla Farías y Lemme.

Qué es el síndrome de Hakim-Adams, lo que padece Carlos Bilardo

El síndrome de Hakim-Adams, también conocido como hidrocefalia de presión normal, es un trastorno neurológico poco frecuente que afecta principalmente a personas mayores. Se caracteriza por una acumulación anormal de líquido cefalorraquídeo en los ventrículos del cerebro, lo que provoca una presión que, aunque puede estar dentro de parámetros normales, genera síntomas significativos. Entre los principales signos clínicos se destacan dificultades para caminar, alteraciones cognitivas similares a las de la demencia y problemas de control urinario. Esta tríada sintomática puede confundirse con otras enfermedades neurodegenerativas, por lo que su diagnóstico requiere estudios específicos, como resonancias magnéticas y pruebas de drenaje del líquido cefalorraquídeo.

Carlos Bilardo, el histórico exentrenador campeón del mundo con la Selección Argentina en 1986, fue diagnosticado con este síndrome en 2018. Desde entonces, su estado de salud ha requerido cuidados especiales y un seguimiento constante. La evolución del síndrome de Hakim-Adams puede variar en cada paciente, pero en algunos casos es posible mejorar la calidad de vida mediante tratamientos quirúrgicos, como la colocación de una válvula de derivación que ayuda a drenar el exceso de líquido. En el caso de Bilardo, su familia y entorno han mantenido la privacidad sobre su condición, aunque se sabe que permanece estable y bien acompañado por sus seres queridos.