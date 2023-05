El futuro del “Dibu” Martínez: cuáles son los tres clubes de Inglaterra que quieren tenerlo

Con una gran temporada en el Aston Villa y con el título de “Mejor arquero del mundo” bajo el brazo, a la carrera de Emiliano “Dibu” Martínez le queda mucho más por delante. El marplatense piensa en la próxima temporada y son tres los equipos ingleses que piensan en él para sumarlo a sus filas.

Todo parece indicar que este sería el último tiempo del arquero en su actual club y los interesados en llevárselo serían nada menos que Tottenham, Chelsea y Manchester United.

"Dibu" Martínez podría irse del Aston Villa.

La actualidad del Aston es para destacar: se encuentra en la parte alta de la tabla de posiciones y pelea por un lugar en puestos de copas europeas. Apenas falta un paso -hoy están octavo- para conseguir ese objetivo.

Pero lo cierto es que la “chapa” del “Dibu” tras la actuación en el Mundial lo llevó a lo más alto y Aston Villa ya le queda chico. Es por eso que se empezó a hablar de una posible mudanza a uno de estos tres grandes del fútbol inglés.

Tanto Tottenham, Chelsea como Manchester United están dentro de los considerados Big Six y, sin importar por cual se decida, en cualquiera de estos podría tener compañeros argentinos.

Desde el entorno del jugador aseguran que su objetivo es jugar la copa europea, esto dejaría afuera de sus intenciones a al Chelsea y al Tottenham. Mientras que a los Diablos Rojos no le vendría nada mal un arquero como el “Dibu”.

Qué chances hay de que se quede en el Aston Villa

“Quisiera ganar un título con el Aston Villa. No pierdo la esperanza. Me gustaría ganar la Champions con el Aston Villa, pero es difícil porque el equipo aún está en su etapa de crecimiento”, dijo en alguna oportunidad.

"Cuti" Romero, del Tottenham, y el "Dibu" Martínez.

No se descarta que pueda quedarse: el argentino es un agradecido por la confianza del club y lo cierto es que hoy ocupa un lugar relevante en esas filas. No obstante, también es quizás el momento ideal para dar un salto en su carrera.

Por ahora no se habló de cifras para una posible transferencia, aunque el arquero está valorado en 28 millones de euros. Claro: ahora hay que sumarle el haber obtenido la Copa del Mundo, el premio al Mejor Arquero del Mundial y el The Best.

“Siento que hoy tengo el nivel para jugar la Champions League y tratar de ganarla”, dijo hace un tiempo. Los hechos marcan que suele lograr los objetivos que se propone.