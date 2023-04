Cuánto pagó el santafesino que adquirió los guantes usados por “Dibu” Martínez en la final de Qatar

Tras consagrarse campeón del Mundial de Qatar 2022, Emiliano “Dibu” Martínez, galardonado como mejor arquero del mundo y figura fundamental del combinado albiceleste, puso a disposición los guantes que utilizó en la final contra Francia para una subasta a beneficio del Hospital Garrahan. Ahora, se conoció que dichos guantes quedaron en Santa Fe, luego de que un empresario ofreciera 45.000 dólares por ellos.

La subasta de la Fundación Pediátrica Argentina, titulada “Guantes del Campeón”, se desarrolló por medio de una plataforma virtual y contó con la participación vía zoom del arquero nacido en Mar del Plata, quien además estampó su firma en ellos. El monto conseguido se destinó enteramente a la sala de oncología del hospital pediátrico.

El ganador, que actuó en calidad de anónimo, es oriundo de Santa Fe y, pese a que mantuvo su identidad reservada, una situación con un empresario santafesino logró dilucidar dónde descansarán los guantes del arquero campeón del mundo.

¿Cómo se supo que los guantes del “dibu” martínez quedaron en santa Fe?

Fue Hernán Bar, dueño de una tienda deportiva de la ciudad Capital, el que contó cómo logró dar con el dueño de los guantes del “Dibu” Martínez. Casualidad o destino, el empresario narró al medio digital Aire la inolvidable experiencia: “Entró una persona y me preguntó cómo se hace para encuadrar unos guantes para ponerlos en una pared y que tengan el cuidado que corresponde”, empezó contando.

Y agregó: “Mientras estábamos charlando le pregunté qué tipo de guante era para poder explicarle mejor según el modelo que tenía. El hombre me quedó mirando y yo tengo en el negocio el mural del ‘Dibu’ Martínez y me señaló la pared y me dijo que eran esos. “Lo quedo mirando y le digo `son modelos nuevos` y me dice `no, no, son esos, son los de la final`”.

"Acá les voy a dejar los guantes firmados y ojalá que con lo recaudado puedan ayudar a la sala de Oncología del Hospital Garrahan. ¡Mucha suerte!”, dijo el arquero. Foto: Gentileza.

El propietario del comercio contó que, pese a su amor por el fútbol y lo relacionado con los arcos, permaneció incrédulo, hasta que el hombre “fue hasta su auto que lo tenía estacionado afuera, los buscó y me los mostró. Tenía el pasto de la cancha, los nombres impresos de los hijos, el apellido de la familia”.

“Se me erizó la piel con solo mirarlos”, contó Bar, que protegió la identidad de su cliente, aunque no pudo evitar decir que el hombre es oriundo de la provincia que vio nacer a varios de los campeones del mundo, como Lionel Messi, Ángel Di María y el DT de la Selección, Lionel Scaloni, entre otros.