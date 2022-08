El festejo de los Pumas tras la victoria histórica ante los All Blacks: qué dijeron los jugadores

La histórica victoria de Los Pumas ante los All Blacks por 25 a 18 en el marco del Rugby Championship será recordada por muchísimo tiempo y para los jugadores significó una inmensa alegría.

Así lo demostraron en el vestuario después del partido, con trencito incluido. Además, antes del encuentro y a modo motivacional escribieron en una pizarra: “Recuerden este día muchachos va a ser de ustedes toda la vida”.

Terminó siendo toda una premonición ya que realmente será un recuerdo imborrable tanto para ellos como para los fanáticos. Es que se trata de la primera victoria en tierras oceánicas contra la mejor selección de rugby del mundo.

“Estoy muy feliz por los jugadores”, expresó Michael Cheika, entrenador de Los Pumas. Él ya había estado presente en el triunfo anterior frente a los neozelandeses en Australia, aquel histórico 14 de noviembre de 2020. En esa ocasión, el equipo argentino ganó por 25 a 15 en el marco del torneo de las Tres Naciones.

Julián Montoya, capitán del equipo, se deshizo en elogios para con sus compañeros: “Estábamos para jugar dos horas más. Estamos escribiendo una página más en la historia de Los Pumas”. Además destacó que “es un orgullo ser parte de este equipo”.

La frase motivacional de Los Pumas en la previa a la victoria histórica. Foto: twitter

“Estoy emocionado. No fui parte la última vez, me quedó ese sabor amargo de no poder estar por lesión”, contó Emiliano Boffelli, quien se había perdido la única victoria de la historia frente a los All Blacks.

Qué partidos le quedan a Los Pumas por el Rugby Championship: días y horarios