El entrenador del Nantes y exjugador del PSG defendió a Messi: “Se va a ir, estoy súper feliz, no lo merecemos”

El viaje de Lionel Messi junto a su familia a Arabia Saudita le trajo al jugador más dolores de cabeza que relax. El PSG no tomó a bien que el argentino se fuera sin avisar y enseguida también los hinchas les demostraron su descontento con enfurecidos insultos. En este contexto hubo alguien que lo respaldó: Antoine Kombouaré, exjugador y exentrenador del conjunto parisino, que hoy está al frente del Nantes.

“Lo que más me molesta es que hoy es un linchamiento. Me molesta. Siempre he dicho: no toquemos a Messi. Haga lo que haga. Me apasiona, me gusta el jugador”, sentenció Kombouaré.

Asimismo, el francés se detuvo en una de las clásicas críticas que se le hacen a Messi desde tiempos inmemoriales: “Cuando escucho a los muchachos decir que él no corre en la cancha, me importa un carajo”.

“Si tuviera a Messi, le diría que se quede adelante, nunca que defienda. Me gustaría verlo divertirse y brillar. Esta es mi opinión, la de un entusiasta”, dijo sobre cómo imagina él escenario táctico ideal con Messi en su equipo.

Y enfatizó: “Es vergonzoso. No toquemos a Messi. ¿Hablo francés o no? No me importan los problemas del PSG. ¡No toquemos a Messi!”.

El exdefensor consideró que dado el hostil entorno que se formó alrededor del astro rosarino quizás la mejor decisión es que se mude de club: “Estoy enamorado del jugador. Se va a ir, estoy súper feliz. No lo merecemos. Amo a Messi. ¡Gracias Messi! ¡Pago por verlo jugar!”.

Cómo seguirá la sanción del PSG en contra de Messi

La multa económica que el PSG le aplicó es de casi 1.7 millones de euros y se mantendrá. Lo que está en duda es su futuro deportivo: este viernes no estuvo en el entrenamiento y se desconoce si estará en el próximo partido.

Messi dejará el PSG (AP) Foto: AP

Se eespera que la sanción llegue a su fin este sábado y el campeón del mundo podría volver a entrenarse con el equipo francés. No obstante, como no entrenó en toda la semana, probablemente no sea de la partida para el comprimiso de este domingo ante el Troyes.