Lionel Messi viajó a Arabia Saudita sin permiso y el PSG le aplicó dos semanas de suspensión

El futbolista rosarino Lionel Messi viajó junto a su familia a Arabia Saudita y los rumores de una mala relación con directivos del club París Saint-Germain sumaron un nuevo capítulo, luego de que la institución francesa decidiera aplicar un castigo de dos semanas sobre el jugador por faltar al entrenamiento sin permiso.

La noticia la dio el diario deportivo francés L’Equipe y, según lo establecido, el futbolista nacido en Rosario no podrá jugar ni entrenar con el equipo, además de ver descontados los días de sueldo durante el tiempo que dure la suspensión.

El periódico agregó que el entrenador del PSG, Christophe Galtier, había dicho a sus jugadores que tendrían dos días libres en caso de vencer al Lorient el domingo. En ese contexto, La Pulga pidió los dos días para ir al Golfo Árabe a honrar su acuerdo de patrocinio como embajador de Arabia Saudita y, pese a que tenía un ok parcial, estaba condicionado al resultado del encuentro entre los equipos.

¿Por qué no le dieron permiso a Messi?

Lo cierto es que el domingo, el PSG no sólo perdió, sino que lo hizo por goleada y terminó 3 a 1, siendo la tercera derrota en sus últimos cuatro partidos de liga. Pese al resultado, Messi viajó igual a Arabia Saudita y faltó al entrenamiento del lunes. La ausencia del jugador no cayó bien entre los directivos del club y la sanción no tardó en llegar.

Los Messi estuvieron en Arabia Saudita Foto: @AhmedAlKhateeb

Según el reporte, el “castigo” se labró por una ausencia no autorizada, situación que se da en medio de un clima muy tenso entre el jugador y la institución europea. Con esto, Messi se perderá los partidos de la Ligue 1 contra el Troyes y el Ajaccio, pero podría regresar para el encuentro contra el Auxerre del 21 de mayo.

¿Messi renovará con el PSG?

Con la fecha de expiración del contrato con el PSG muy cerca, Messi pidió al club que aclarara su “proyecto deportivo” de cara a la próxima temporada para decidir si se queda o se va. Mientras tanto, el Barcelona estudia la posibilidad de volver a fichar al rosarino, aunque el presidente de La Liga, Javier Tebas, advirtió que no cambiarán las reglas de juego limpio financiero para permitirle regresar.

Otros de los interesados son el club Al Hilal de Arabia Saudita y del Inter Miami de la Major League Soccer. Mientras tanto, en el círculo de La Pulga, reina un misterioso silencio.