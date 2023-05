Lionel Messi le pidió perdón a los hinchas del PSG: “Estoy a la espera de lo que el club decida”

Lionel Messi rompió el silencio después de que el PSG anuncie una sanción para el argentino que el pasado lunes viajó a Arabia Saudita sin el permiso del club y generó el enojo de los hinchas que se manifestaron en la puerta de la sede. El argentino fue suspendido por dos semanas y varias fuentes afirman que dejará el club a fin de temporada.

“Hola, quería hacer este video ante todo lo que está pasando. Antes que nada, le quiero pedir disculpas a mis compañeros, al club. Sinceramente, pensé que íbamos a tener libre después del partido como venía pasando durante las semanas anteriores”, comenzó en el video que publicó el capitán de la Selección Argentina.

“Tenía organizado el viaje a Arabia, el cual había cancelado anteriormente y en este caso no pude. Vuelvo a pedir perdón y acá estoy a la espera de lo que el club decida”, señaló el argentino en su cuenta de Instagram.

Messi se vio envuelto en un escándalo esta última semana después emprender un viaje a Arabia Saudita, donde tiene relaciones comerciales por ser “embajador de turismo”. Si bien en un principio todo apuntaba a que el plantel iba a tener el día libre, tras la derrota ante Lorient esto cambió.

El argentino, que es uno de los máximos apuntados por la prensa y por los hinchas tras el mal año del equipo, fue el foco de todas las críticas que llevaron a que la dirigencia le aplique una sanción donde estará dos semanas suspendido.

En ese marco, se conoció en estos últimos días que el futuro de Messi estará lejos de París y todo apunta a que podría buscar volver a Barcelona, si se mejora el problema del fair play financiero.

En las últimas horas, el que habló fue Christophe Galtier, entrenador del PSG, que se refirió a la situación del argentino en las próximas semanas, en medio de rumores que podría no vestir más la camiseta del club de París.

“Fui informado a principios de semana por mi dirección de la decisión tomada de suspender a Leo. Una vez que me informaron de la decisión, asumí la responsabilidad de no comentarla. No tuve que tomar la decisión. He sido informado y la cumplo”, expresó el entrenador, quien además aclaró que es un “empleado” del club.

Sobre la posibilidad de que vuelva a jugar, el entrenador no fue del todo contundente. “Veremos cuándo vuelve Leo, veremos qué pasa. Obviamente habrá discusiones con todo el club, pero también con Leo que es el primer en preocuparse”, completó.

El enojo de los hinchas del PSG con Lionel Messi tras su viaje a Arabia

Con un clima tenso, decenas de hinchas se concentraron el pasado miércoles en la puerta de la sede del PSG para insultar al campeón del mundo en Qatar 2022: “Messi, hijo de p...”, fueron los cánticos que lanzaron los fanáticos parisinos.

El enojo de los ultras del PSG, que a diferencia de lo que ocurre en el fútbol sudamericano, lo publican en sus redes sociales y mostraron su enojo no solo con el argentino sino también con Neymar y con Verratti, dos de las estrellas que llevan varios años en París.

En su web, los ultras cuestionaron si Messi debe volver a usar la camiseta del PSG. “Esta vez, el club actúa con fuerza. París envía un mensaje. Incluso el posible mejor futbolista de la historia, superestrella internacional, siete veces ganador del Balón de Oro y campeón del mundo, como cualquier otro empleado, no está por encima del club”, señalaron.