El conmovedor recuerdo de Coscu sobre su papá y Racing: “Era más importante que...”

Coscu relató un emotivo recuerdo sobre su papá y la relación que tenía con el club de sus amores como lo es Racing. El streamer argentino, que viene de quedarse con La Velada del Año, estuvo junto a Víctor Blanco para que la Academia tenga su equipo de básquet en la Liga Argentina y explicó porqué su “viejo” fue importante en esa decisión.

Es sabido que el vínculo familiar que Martín Pérez Disalvo es muy fuerte y él mismo ha hecho siempre referencia a lo crucial que han sido sus seres queridos para alcanzar todo lo que logró hoy en día, como uno de los streamers más reconocidos a nivel mundial.

Coscu es fanático de Racing y se unió con la dirigencia para ayudar al club. Foto: Instagram/Coscu

De hecho, viene de quedarse con uno de los eventos más relevantes de Twitch que organiza otro gran streamer conocido como Ibai. Allí peleó con Germán Garmendia y terminó venciendo con knocout técnico para quedarse con el título, donde estuvieron diferentes artistas y amigos de la comunidad.

En ese marco, explicó una de las razones de su outfit y su bigote que había sido muy comentado en redes sociales. “El bigote por mi papá y la camiseta de Racing también por mi papá. No quiero decir que solo es por él”, explicó el influencer.

“Nací y mi papá me hizo de Racing y si tenía otra camiseta, me mataba. Entonces voy a tener esa camiseta toda la vida y aprendí a quererla, no es que solo llevo la mochila de él. Es una parte muy importante de mi vida”, agregó en diálogo con Urbana Play.

Por qué Coscu decidió ayudar a Racing con su equipo de básquet

Sin embargo, uno de los momentos más emotivos de la entrevista fue cuando explicó el motivo de su ayuda en Racing para que el equipo de básquet del club pueda jugar la Liga Argentina, la segunda división más importante del país. Es que en un principio, la dirigencia había desestimado una invitación a ocupar una plaza que quedaba allí por cuestiones económicas.

Coscu apareció y, si bien no ayudó directamente con dinero, si tendrá un rol clave en el desarrollo del equipo, la difusión y así poder conseguir patrocinadores que ayuden a mantener el equipo. “Lo conseguimos. Racing va a jugar la Liga argentina. Confirmado”, publicó días atrás en las redes sociales.

Pero en la entrevista que brindó explicó más a fondo los motivos de su incursión en el club de sus amores y reveló el rol que tuvo su papá para que tome esta decisión.

Coscu y su papá Foto: Instagram/Coscu

“Mi hermano juega en Racing, soy hincha de Racing. Ayer justo dije ‘si mi papá pudiera hacer algo desde el cielo, sería ayudar a mi hermano en lo que pueda con eso’. Porque para él sería alinear estas cosas”, explicó.

“Racing era más importante que sus hijos, por el Alzheimer se olvidó antes de sus hijos que de Racing. Es una lindo recuerdo. Nosotros lo íbamos a visitar y él ya no sabía quiénes éramos, pero sí pedía que le pusieran a Racing, que quería ver el partido”, contó el streamer.

“Fueron los últimos momentos que nos quedaron grabados de compartir con él pleno, no a medias. De verdad que Racing para mí siempre va a ser un club con todas las letras y una parte de mi corazón por eso. Para mí, mi papá es Racing”, completó.