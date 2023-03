Davoo Xeneize reveló que tiene una enfermedad de nacimiento: “Lo oculté mucho tiempo”

Davoo Xeneize es fanático de Boca, idolatra a Juan Román Riquelme y escucha a Los Piojos. Su cariño por el club de sus amores lo llevó a incursionar en un mundo cada vez más amplio y en desarrollo: el del stream. En Twitch tiene casi un millón de seguidores, una cifra muy alta que pasa a números su magnetismo y calidez.

En una charla íntima con La Caja Negra se sincera y lo dice en palabras simples: “Me gusta hablar de fútbol”. Asegura que en un mundo cargado de periodistas, lo que él hace no pasa ni cerca de la profesión: “Yo soy muy hincha”, señala.

Sin embargo, el mundo de la fama repentina despertó un repaso por algunas cuestiones más personales, y lo que llamó la atención de sus fanáticos fue la revelación de una patología que llevó durante toda su vida el streamer y que ahora salió a la luz. Davoo contó en la charla que padece hipoacusia pero que nunca lo contó por temor al cruel mundo de las redes sociales.

“Lo oculté mucho tiempo porque las redes sociales son muy invasivas y no quería que me hicieran chistes con eso, como me hicieron a lo largo de mi vida. Las primeras veces que me pedían fotos, me sacaba los audífonos rápido. Después me puse a pensar qué es la hipoacusia y que muchas personas deben tener los mismos traumas que yo y las mismas inseguridades”, explicó.

La hipoacusia, sordera o deficiencia auditiva, es un trastorno sensorial que consiste en la incapacidad para escuchar sonidos, y que dificulta el desarrollo del habla, el lenguaje y la comunicación. Puede presentarse en forma unilateral, cuando afecta a un solo oído, o ser bilateral cuando ambos oídos están afectados, como es el caso del streamer, que heredó esta condición de su padre.

Aun así, su mensaje fue positivo para quienes tienen la misma patología. “Me di cuenta que pueden verme a mí como una persona como ellos y que pude lograr lo que quería, no sé si como un ejemplo. Quería dar ese mensaje de que se puede. Pero sí, la verdad es que es un tema que a lo largo de mi vida me trajo muchos problemas”.

El fanatismo de Davoo Xeneize por Boca

“Vos tenés que ser hincha de Boca y riquelmista, vos tenés que seguir a Riquelme”, le dijo su abuelo a un pequeño Davoo que vio la sugerencia como una orden familiar. Y eso fue todo. Poco después llegaron los primeros títulos compartidos entre los dos, que terminaron de sellar el amor por el club de la ribera.

“Riquelme para mí es la representación de Boca en persona y es una persona que amo muchísimo”, asegura el streamer, que en cada transmisión mezcla el humor con la charla futbolera.

Lo cierto es que esa pasión que le inculcó su abuelo hoy en día lo llevaron a ser uno de los streamers más escuchados, así como también a ganar premios en los Coscu Army Awards como el Streamer Revelación y el Streamer de Deportes del Año.