Duka: “Un amigo le puso un revolver en la cabeza al Chavo Fucks en Independiente”

Desde que Andrés Ducatenzeiler comenzó a participar en el “Loco y el cuerdo”, programa que conduce con Flavio Azzaro, ha recibido y hecho muchas críticas. También ha generado enemigos. Uno de ellos es el periodista Diego Chavo Fucks, quien trabaja en ESPN y también reconocido hincha de Independiente de Avellaneda, como Duka.

El cruce entre ambos hinchas del Rojo ahora se inició por unas declaraciones que hizo Fucks en una entrevista con Doble Mérito. “Hay un clip muy viral de Ducatenzeiler que te culpa de dejar a Independiente como está ahora”, le dicen al Chavo para saber su opinión. “¿Vos querés en serio que le conteste? Voy a usar una frase de Menotti: hay enemigos que uno se merece. Y hay enemigos que uno no se merece. Es incontestable. No se puede subir el ring a cualquiera”, contestó el panelista de ESPN.

Fue Azzaro el que mostró esta declaración al aire a Duka, quien no tardó en enojarse y arremeter contra Fucks. “Chancho Pus (sic) jamás subió al ring, es uno de los tipos más cagones. Cuando era movilero se escapaba corriendo porque lo amenazaban”. Pero el expresidente de Independiente fue más allá y reveló una historia para criticar al Chavo: “Trabajaba para Víctor Hugo Morales en Continental, alguien que odiaba a Menotti y él le hacía campaña en contra sistemática. Un día un amigo le puso un revolver en la cabeza, en el vestuario de Independiente y le dijo acá no venís más y corriendo se fue”. Luego, cuando bajó un poco la espuma, Duka aclaró que “el revolver era de juguete”.

AZZARO Y LA POCA OPINIÓN PROPIA DEL CHAVO FUCKS

Flavio Azzaro se sumó a opinar sobre el Chavo con una reflexión muy clara. “Chavo Fucks vos sos un esclavo, a vos no te dejan contestar, te limitan, te dicen qué contestar o no. Tan es así que hace poco no pudiste decir nombres de políticos que te gustaban. Si a los 60 años no podés hablar de algo por miedo no estás en condiciones hablar de Duka o nadie. Hasta el día de hoy seguís insistiendo esa pelotudés de Julián Álvarez y citás a Guardiola. Qué sabe Fucks de lo que piensa Guardiola, dale, seamos buenos. Hay que asumir cuando decís una boludez, dejarse de escudarse. Es como citar a Platón como que alguna vez en la vida te lo vas a encontrar. Me da mucha pena este tipo”.

La dupla del “Loco y el Cuerdo” siguió hablando por una hora de Fucks y sobre el sistema que forma parte al trabajar en ESPN. Luego siguieron con otros temas pero esto no parece ser el fin sino un nuevo capítulo de un ida y vuelta que se dará con el periodista deportivo.