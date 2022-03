El serbio Novak Djokovic podrá defender su título de Roland Garros pese a no estar vacunado contra el coronavirus, después de que el Gobierno francés anunciara la supresión de este requisito para participar en competiciones internacionales.

El primer ministro, Jean Castex, aseguró este jueves que el pase sanitario, que exige tener la pauta completa de vacunas para acceder a la mayor parte de los lugares públicos, dejará de ser obligatorio a partir del 14 de marzo.

Aunque el jefe de Gobierno indicó que existirán algunas excepciones, como recintos sanitarios, residencias de la tercera edad o establecimientos con personal vulnerable, no incluyó entre las mismas a los recintos deportivos.

El pasado 17 de enero la ministra de Deportes, Roxana Maracineanu, cerró la puerta de Djokovic a Roland Garros, del 27 de mayo al 12 de junio, ante su negativa de vacunarse mientras fuera obligatorio el pasaporte sanitario.

El serbio, que ya se perdió por su negativa a inmunizarse el pasado Abierto de Australia, veía así cómo se le cerraban las puertas de otro Grand Slam, que en la última edición ganó por segunda vez tras derrotar en la final al griego Stefanos Tsitsipas.

Djokovic también podrá participar en el Masters 1.000 de Mónaco, su ciudad de residencia, donde se aplican las mismas normas que en Francia y que comienza el 9 de abril.

“Los principios de decisión sobre mi cuerpo son más importantes que cualquier título o cualquier otra cosa. Intento estar en sintonía con mi cuerpo todo lo que puedo”, aseguró el serbio en diálogo con la cadena BBC.

“Entiendo que, a nivel mundial, todo el mundo está tratando de hacer un gran esfuerzo para manejar este virus y ver, ojalá, el fin pronto de este virus. Me tomo esto muy en serio y no me gusta que alguien piense que he hecho un mal uso de algo o en mi propio favor, para, ya sabes, obtener un resultado positivo en la prueba PCR y finalmente ir a Australia”, completó.