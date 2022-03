El Dibu Martínez se ganó un lugar en el corazón de todos los argentinos y argentinas en la última Copa América, torneo en el que Argentina se alzó con un trofeo con un condimento extra: fue una alegría inmensa para Lionel Messi, que llegó a su punto más alto junto a la Selección Argentina.

Y un poco sobre Messi y otro poco sobre el verdadero significado de la Copa América para él fue sobre lo que habló el Dibu con Ben Foster, el arquero del Watford que lo entrevistó para una plataforma de streaming.

“Me toca ser titular en la Copa América. Argentina tenía mucha presión, Messi nunca había ganado un torneo así de grande en su vida, entonces él habló diciendo que iba a ser su última Copa y que por eso iba a darlo todo, yo tenía la piel de gallina, ya sabes, con Messi diciendo eso...”, comenzó diciendo el arquero.

Lionel Messi y Dibu Martínez, campeones de la Copa América.

Y agregó: “Él es un compañero que te habla, que sabe todo de vos. Cuando Messi habla, todos se callan y lo escuchan como si fuese el presidente de la Argentina, porque cualquiera que está ahí, se calla”.

En ese sentido, reveló que todos siempre le hacen caso. “Una vez estábamos jugando un partido con Uruguay, que tenía a Cavani, a Suárez... y él después de media hora vino y me dijo cuál era la única forma en la que me podían hacer un gol, entonces yo dije: ‘hermano, voy por todo’. Él me dijo: ‘Emi, por favor, ayudame con un par de cosas, solo esto y esto, y relajate’, entonces hice exactamente lo que Messi me pidió y ahora, bueno... es muy loco”.

La Selección Argentina, ya clasificada para Qatar 2022, tiene pendiente por jugar la última ventana de Eliminatorias Sudamericanas que prevé un partido ante Venezuela, el 25 de marzo en Buenos Aires, y otro frente a Ecuador, el 29 en Guayaquil.