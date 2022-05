A partir de junio, hay varios argentinos que se quedarán sin contrato. Ángel Di María y Paulo Dybala son dos que ya se despidieron de sus clubes.

El Fideo quedará libre del PSG. Allí estuvo 7 temporadas como jugador. Se convirtió en ídolo absoluto. Jugó 295 partidos, 91 goles y dio 111 asistencias (récord en la historia del club). Ganó 18 títulos y en conjunto parisino ya lo despidió en las redes sociales.

El tweet con el que el PSG despidió a Ángel Di María. Foto: Twitter

Dybala es otro jugador de jerarquía que finaliza su contrato en junio. No renovará con la Juventus y su futuro está cerca del Inter. La joya se despidió de los hinchas la fecha pasada frente a la Lazio. Se despidió con 292 partidos, 115 goles, 48 asistencias y 12 títulos.

Otros dos ex Selección Argentina que se quedan sin club, son Sergio Romero y Javier Pastore. El arquero descendió a la Serie B con el Venezia de Italia. El ex Talleres jugó poco y nada en el Elche de España. En el fútbol local, Fabrizio Angileri vence su contrato con River en junio. No quiso renovar y el club lo colgó todo el semestre. Eduardo Salvio también quedaría libre ya que hasta el momento, no renovó contrato con Boca.

Eduardo Salvio aún no renovó su contrato con Boca. Foto: @Libertadores

Otros futbolistas argentinos que quedan libres en junio