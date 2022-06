Se terminó el contrato de Dani Alves con el Barcelona. Desde este jueves, está libre y sin club, pero pretende seguir jugando. Por tal motivo, a sus 39 años, se postuló en las redes para que “lo conozcan”.

“Hago esto porque soy muy viejo y estoy desacreditado en el mercado”, dijo en un claro tono de broma, y en una especie de “búsqueda laboral” que publicó en su cuenta de Instagram, junto a un video en donde se lo ve “en acción”.

Viejos tiempos: Lionel Messi y Dani Alves en Barcelona Foto: Albert Gea

El lateral comunicó este miércoles que no seguirá en el blaugrana la próxima temporada, por lo que se despidió y agradeció tanto al club como a los hinchas.

“Alves se había mostrado agradecido por “tener la oportunidad” de regresar al Barça la temporada pasada “para poder decir adiós”. “Ahora sí llegó la hora de nuestra despedida. Fueron más de 8 años dedicados a este club, a esos colores y a esa casa, pero como todo en la vida, los años pasan, los caminos se desvían y las historias son escritas en algún momento en lugares distintos”, señaló.

“Me gustaría agradecer también a todo el staff por la oportunidad que me dieron de volver a este club y poder vestir otra vez esa camiseta tan maravillosa. No saben lo feliz que soy. Ojalá no echen de menos mis locuras y mi felicidad diaria”, agregó.

Con el Barsa, Alves consiguió 23 títulos, entre ellos “dos tripletes, un sextete y un gran libro de oro escrito”, según dijo él mismo.

“Se cierra un ciclo muy lindo y se abre otro más desafiante aún. Que el mundo nunca lo olvide: un león, aunque tenga 39 años, continúa siendo un león bien loco”, enfatizó.

El original mensaje de Dani Alves en sus redes

En el posteo que realizó este jueves en su perfilde Instagram, el jugador brasileño expresó:

El posteo de Dani Alves Foto: Instagram @danialves

“Opaaa opaaa, último día de contrato y, como ya me conocen, no firmé un nuevo compromiso sin haber terminado el anterior. También aprovecho para vender mi pescado, ya que soy muy viejo y estoy desacreditado en el mercado.

En las imágenes se ve a un anciano haciendo algunas cosas con una mirada diferente y siempre con la cabeza muy alta. También podemos apreciar que hay una intensidad considerable y un juego muy consciente.

Bromas aparte, hoy de verdad estoy libre en el mercado. Mi nombre es Dani Alves, brasileño, pero conocido como ‘Good Crazy’, tengo 39 años y junto a los míos, soy el mayor ganador de la historia del fútbol con 43 trofeos.

Ahhhh y si alguien me pregunta: jugaré hasta los 50″.