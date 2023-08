Corrió en el IndyCar con Canapino, es neozelandés y hoy quiere correr en el TC por la pasión de los argentinos

La llegada de Agustín Canapino a la Indy Car revolucionó a Estados Unidos en su primera temporada como novato y llamó la atención del mundo automovilístico norteamericano.

Asimismo, el público argentino que acompañó al de Arrecife enloqueció a los pilotos también e incluso sus decisiones a futuro impactan a la vida privada de sus compañeros.

Si bien el piloto argentino competirá e irá en busca de victorias, aseguró que intentará no molestar a aquellos que pelean por la Copa de Oro.

La vuelta de Canapino al TC

Agustín Canapino regresará al Turismo Carretera el próximo 19 y 20 de agosto para competir en la Copa Oro.

El anuncio del piloto fue en una conferencia de prensa en Tecnópolis, donde expresó: “Estaré presente el 20 de agosto en Buenos Aires para volver a la categoría que tanto me dio y que tanto amo”.

A través de un comunicado de prensa oficial, la ACTC dio a conocer la noticia de que el actual piloto del Juncos Hollinger Racing volverá al Turismo Carretera.

En su paso por IndyCar disputó 12 carreras para el equipo Juncos Hollinger Racing. En su última presentación, finalizó 26°, en el óvalo de Iowa Speedway.

En el TC fue tetracampeón, se coronó en 2010, 2017, 2018 y 2019 con Chevrolet. Las fechas en las que correrá Canapino en Argentina:

- 20/08 - Buenos Aires

- 17/09 - San Luis

- 1/10 - San Nicolás

- 29/10 - San Rafael

- 12/11 - La Pampa

- 3/12 - San Juan

El auto con el que Agustín Canapino regresará al TC. (Prensa ACTC) Foto: Prensa ACTC

Una estrella de la IndyCar quiere correr en el TC

A través de Twitter, el piloto neozelandes, Scott McLaughlin, bromeó con sumarse a Agustín Canapino su vuelta al Turismo Carretera y el público argentino enloqueció tanto que hasta llevo a planteárselo de verdad.

Luego de la carrera en Nashville, en la que quedó en el tercer lugar, el corredor del equipo Penske fue consultado por el revuelo de los tweets. “No me metí en problemas, pero dice en mi biografía de Twitter que tuiteo cosas que no debería. Y es algo que tal vez no debí hacer porque no entendía qué tan grande es el automovilismo en Argentina, cuanto aman realmente las carreras”, expresó.

El tweet de Scott McLaughlin que revolucionó al público argentino Foto: Twitter

Asimismo, explicó: “De hecho, pensé que la carrera era después de la temporada, pero aparentemente no puedo ir si no corro la próxima semana (NdeR: para participar en una de las últimas cinco fechas del TC es necesario haber dicho presente en alguna de la etapa regular). Así que eso no va a pasar, pero estoy abierto a eso, seguro sería genial”.

Además, se refirió a la locura de los argentinos luego de su publicación: “Los fanáticos argentinos son salvajes. Mi Instagram y Twitter subieron, como el 4% de mis seguidores ahora son argentinos. Se multiplicó por diez, fue una locura. Cuatro mil personas me siguieron en un día”, y agregó: “Tuiteas un par de cosas de Argentina y se dispara, fue irreal”.

¿Scott McLaughlin correrá el Turismo Carretera? Foto: James Black/Internet

Por último, habló sobre el piloto argentino: “Siempre me llevé bien con Agustín, es un estupendo chico. Tengo mucho respeto por lo que hizo, cómo se adaptó a nuestro estilo de vida, el inglés, todo eso. Es un competidor grandioso, creo que eventualmente será muy muy bueno”.

La respuesta de Canapino a McLaughlin

Al ser consultado sobre lo sucedido con McLaughlin, Agustín Canapino dijo: “Se sentía un poco mal, avergonzado por todo lo que había generado, y es lo contrario. Está feliz, quiere venir a vivir la experiencia y estar, así que ojalá podamos lograr que en algún momento venga al TC”.

Asimismo, Canapino le devolvió los elogios al piloto neozelandés: “Aparte, si hay un piloto de la IndyCar que no tengo dudas que va a andar muy bien en el TC, es Scott, porque es un experto en autos de turismo, múltiple campeón en Australia, y la rompe en IndyCar”.

Agustín Canapino con el Dallara Chevrolet del Juncos Hollinger Racing en Mid-Ohio. (@juncoshollinger) Foto: @juncoshollinger

“Es uno de los mejores pilotos, sin dudas, el más completo, no creo que haya otro piloto más completo que Scott en diversidad de autos, por lo que ganó en autos de turismo y por lo que está logrando en IndyCar, que es la categoría más difícil del mundo”, continuó.

Y sobre el final, renovó la expectativa: “Sería especial que pueda correr una carrera en el TC, sería fantástico, no se le va a hacer fácil, pero le tengo mucha fe”.