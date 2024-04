Del ex Talleres, Leandro Requena: “No me equivoqué al decir que puede ganar el grupo”

Talleres doblegó con autoridad al Cobresal en la altura de Calama, para seguir como puntero en el Grupo B de la Copa Libertadores, a un paso de la clasificación. Fue por 2 a 0, por las anotaciones de Kevin Mantilla y Ramón Sosa, y no hubo más goles por la destacada actuación del cordobés Leandro Requena.

“Talleres tiene jugadores de Selección y o hizo notar. No me equivoqué cuando dije que era el candidato a ganar el grupo”, señaló el arquero formado en el club de barrio Jardín, en diálogo con el portal cordobés Ultima Jugada (@UJCCBA en X).

Talleres domina y supera a Cobresal, en Chile, por Copa Libertadores. (Fotobaires) Foto: PEDRO TAPIA/PHOTOSPORT

El propio Guido Herrera, colega y capitán de Talleres, puso en relieve su desempeño como uno de los mejores de la noche en Chile. “Es el club que amo, el club que me formó. Y siempre me demostraron mucho cariño. En la cancha intententamos ganar para achicar la diferencia pero se notó la diferencia de jerarquía. No le encontramos nunca la vuelta, son aviones”, explicó.

Leandro Requena, hoy arquero de Cobresal, enfrentará a Talleres, su exequipo y del que es hincha, por Copa Libertadores. (Prensa Cobresal) Foto: Prensa

LOS ELOGIOS PARA EL TÉCNICO DE TALLERES

“Para mi es el viejo, esta bárbaro, le dije que tengo más canas yo que él”, bromeó Requena sobre Walter Ribonetto, técnico de Talleres con el que compartió plantel en 2011 en el Argentino A.

Futbol, Cobresal vs Talleres Fase de grupos, Copa Libertadores 2024. El director tecnico de Talleres Walter Ribonetto, antes del partido ante Cobresal Copa Libertadores realizado en el estadio Zorro del desierto de Calama, Chile. 25/04/2024 Pedro Tapia/Photosport Soccer, Cobresal vs Talleres Group stage, Copa Libertadores 2024. The technical director of Talleres Walter Ribonetto, before the Copa Libertadores match against Cobresal held at the Zorro stadium in the Calama desert, Chile. 25/04/2024 Pedro Tapia/Photosport Foto: PEDRO TAPIA/PHOTOSPORT

“Agradecido a Tino porque fue un gran capitán cuando me toco compartir plantel con él. Que lo disfrute porque está capacitado para estar en el lugar que está, fue un excelente profesional”, ponderó el arquero.