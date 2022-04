Si hay alguien autorizado para opinar de los número 5, ese es Mauricio Serna. El ídolo de Boca se expresó sobre como tiene que ser el jugador que ocupe dicha posición.

Chicho actualmente se desempeña como DT de la Reserva Xeneize junto a Hugo Ibarra. Como jugador, brilló como mediocampista central en La Bombonera. Actualmente a Boca le falta un jugador en ese puesto que sea determinante. Sebastián Battaglia fue rotando entre Jorman Campuzano, Diego González y hasta Pol Fernández. Ninguno rindió como se esperaba en ese lugar de la cancha.

Mauricio Serna actualmente es el DT de la reserva de Boca junto a Hugo Ibarra. Foto: @FutbolHoyCol

Para Serna, el 5 de Boca tiene que “Raspar y jugar”. Además agregó: “De nada nos sirve uno con mucha personalidad pero que no juegue bien”. El ideal tiene que además de saber meter pierna fuerte, darle juego al equipo. Eso es algo que hoy en día escasea en el conjunto de la Ribera. Chicho lo sabe muy bien.

El ex jugador colombiano también dijo: “Siempre tiene que tener una característica fundamental, que es esa garra que tiene que entregar y contagiar a los compañeros, pero después que juegue bien al fútbol”. Para el partido ante Barracas Central, el 5 titular sería Alan Varela. No se refirió directamente a él, pero el ídolo Xeneize remarcó: “Tiene que ser un 5 que raspe y juegue, no uno que juegue raspando. Cuando le entregan la pelota, sabe que tiene que darle la mejor distribución posible. Que entregue la pelota, el 5 no transporta”. Pareció un consejo para el juvenil.

El probable 11 de Boca para enfrentar a Barracas con un nuevo número 5

El duelo de este sábado ante Barracas Central será un partido clave para el Xeneize. Con un triunfo se asegura la clasificación a la fase final de la Copa de la Liga Profesional. Battaglia lo sabe y por eso para el equipo titular cambiaría al centrocampista.

Alan Varela será el número 5 titular de Boca para enfrentar a Barracas Central. Foto: @RinconDeBoca

Pol Fernández no funcionó como 5 y se correría a un costado para dejarle la mitad de la cancha a Alan Varela. El juvenil buscará ser ese jugador que necesita Boca imperiosamente en esa posición. El probable 11 titular del Xeneize entonces sería: Javier García; Luis Advíncula, Carlos Zambrano, Carlos Izquierdoz, Frank Fabra; Pol Fernández, Alan Varela, Juan Ramírez; Óscar Romero; Sebastián Villa y Darío Benedetto.