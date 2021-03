En el marco del Día Internacional de la Mujer que se homenajeó el 8 de Marzo y que hace visible la desigualdad de género que vive hoy en día en Argentina y miles de países más, este jueves se dio a conocer un relato de una joven correntina, Silvina Casiano que sufre violencia de género y teme terminar cono Úrsela Bahillo.

En una entrevista radial, la joven relató su vivencia con el agresor, Leandro Torrez, quien fue novio de ella durante dos años y padre de su hijo de 1 año y medio, hasta que empezó a ser violento con ella.

“Hasta hace dos años estaba en pareja con este chico, con el cual tenemos una nena de la edad de 1 año y tres meses. Desde hace un año yo recibo agresiones por su parte y faltas de respeto. Aguanté muchos meses, hasta que un día me agredió frente a mi mamá y ella no toleró eso, por lo que me acompañó a realizar la primera denuncia ya que en ese momento era menor de edad”, comenzó diciendo la joven.

Casiano agregó: “Luego de la denuncia, a la semana le otorgaron la restricción, la cual el violaba y seguía molestándome. A un mes de eso, yo subí una foto con un amigo en redes sociales y el va hasta mi casa y rompe el vidrio de mi casa, entonces hago una denuncia y se lo detienen por 12 días, luego lo largaron y siguió molestándome por redes sociales”, agregó.

Silvina Casiano

En el transcurso de la entrevista, la joven reveló que teme por su vida como también la de su hijo, teniendo en cuenta que cuando el agresor salió luego de estar detenido 12 días, la vio junto a un amigo y él los amenazó a los dos: “Cuando lo encuentro, luego de 12 días que lo largan, yo caminaba con un amigo y el nos ve, su reacción fue sacar un cuchillo y nos amenazó”.

En este contexto agregó: “Yo siento que mi situación es similar al caso de Úrsula. Ellos me ayudaron por lo que estaba pasando y publicaron en las redes dando a conocer esto, no quería llegar a este punto, pero veo que la familia de él no hace nada. Yo hice ya dos denuncias y todavía no vemos que mejore algo”.

Además, Casiano también sostuvo que hace unos días atrás fue a la comisaría a realizar otra denuncia en contra de su expareja y desde la Policía le confirmaron que no le podían tomar la denuncia. “El martes alrededor de las 21:30, le pido a mi amigo que me acompañe a la Comisaria de la Mujer para radicar otra denuncia, pero no la tomaron porque la causa ya está abierta. Yo siento que no tengo ayuda de la justicia. Entiendo que hay muchos casos similares y hay chicas que no quieren hablarlo, pero yo si me animé a contarlo. Por todo esto yo pienso mucho en mi hija, temo por su integridad, la verdad jamás me esperé esto de parte de él”.