Un correntino de 15 años buscaba una familia que lo adoptara y se hizo viral: ya son más de 70 los postulantes para darle un hogar

Hace unos días, se había viralizado la historia de este pequeño correntino de 15 años que quería tener una familia. Grabó un video contando su vida, su historia, sus mejores cualidades y pedía por una familia que quisiera darle amor: “Estuve mucho tiempo en hogares”.

El adolescente se había hecho viral por compartir su impactante historia en primera persona: “Siempre me decía lo mismo mi mamá: Voy a cambiar, voy a cambiar. Y nunca cambió. Y decidí, si no vas a cambiar ya está. Si no me vas a querer tampoco, listo. Va a haber otra gente que me quiera”.

Llamó la atención de muchos en las redes ya que no es tan común ver a menores de edad que esperan ser adoptados, mostrar su rostro o hablar frente a cámara. Tal fue el impacto que tuvo que más de 70 familias ya intentaron comunicarse para poder iniciar el proceso de adopción.

Lucio, el adolescente de 15 años que quiere una familia

El correntino aprovechó el video para contar sus atributos: “Estoy conviviendo en el Hogar Miguel Mogone de acá de Corrientes Capital. A mi me gusta estudiar mucho. Voy a la escuela siempre, nunca falto, hago todos mis deberes. Me gusta hacer muchas cosas, por ejemplo, ir al gimnasio, hacer actividades deportivas como vóley, como también juegos de mesa, ajedrez y esas cosas que me gustan mucho”.

Se había viralizado un video del jovencito. Foto: Radio Sudamericana

Además, se refirió a su familia de corazón: “Me gusta salir mucho, convivir con mis amigos, que son mi familia. No me gustaría dejarlos tampoco”. También habló de su futuro y dijo que le gustaría seguir estudiando y hacer una carrera.