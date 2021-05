“El 29 de agosto serán las elecciones en Corrientes”, dijo este miércoles por la mañana el gobernador Gustavo Valdés a una radio de la capital provincial. Se refirió a los comicios generales provinciales para renovar todos los cargos electivos. Gobernador y vice incluidos.

El mandatario provincial señaló además que su postulación para ser reelecto no está definida dentro de la coalición que lidera su partido, el radicalismo.

Ese frente llamado Encuentro por Corrientes (ECO) donde también está el PRO de Mauricio Macri, entró en estado de deliberación desde hace varias semanas.

“Todavía no soy candidato, ni tomamos decisión alguna dentro de la Alianza (ECO), estamos buscando los consensos y la gente que me acompañe, si se dan los acuerdos vamos a estar compitiendo. Dentro del espacio tenemos gente que no quiere acompañar, hay palos en la rueda. Por eso no confirmamos nada todavía, tenemos que trabajar con todos”, explicó Valdés sobre su candidatura a la reelección.

El mandatario provincia incluso habló de partidas dentro de alianza oficial y de llegadas de nuevos espacios. “Hay partidos que se quieren ir, hay otros que quieren sumarse a trabajar con nosotros. Todos tienen ahora la oportunidad de elegir, armar su alianza y proponer cosas diferentes. Hay que elegir qué camiseta usar, no podes usar una camiseta con dos colores, tenés que definir y jugar con una camiseta”, graficó sobre las intenciones políticas de su vicegobernador, Gustavo Canteros que quiere ser candidato a intendencia en la capital provincial pero por ahora no logra los consensos necesarios dentro de ECO.

Qué se votará

Corrientes elegirá a nivel provincial: gobernador, vicegobernador, diputados y senadores provinciales, intendentes, viceintendentes, concejales y dos senadores nacionales.

Pandemia

Como en todos los distritos del país el Coronavirus es un condicionante para definir fechas electorales, Corrientes atraviesa una espiral ascendente de contagios y por eso está en fase 3 hasta el próximo 31 de mayo.

Las autoridades políticas y sanitarias de la provincia ya hicieron trascender que esa fase 3 se extenderá al menos una semana más tras el 31 de mayo. Incluye restricciones a la circulación nocturna desde las 21 y toque de queda desde las 00:00 hasta las 07:00, las medidas rigen desde el jueves 20 de mayo pasado.