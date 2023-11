La mamá del nene que murió ahogado en Corrientes reclama que imputen por homicidio a su exesposo y a su familia

La madre de Matías Sosa, el pequeño que murió a causa de una asfixia en una pileta en la localidad correntina de Santa Rosa, reclama la imputación por homicidio calificado al padre de su hijo y a su familia. A pesar de que la Justicia de la provincia catalogaron los hechos como “muerte por sumersión”, la mamá responsabiliza la falta de accionar de su exesposo que terminó con un trágico desenlace.

Los hechos ocurrieron el 20 de febrero de este año, cuando Matías estaba de vacaciones en Santa Rosa con su padre, divorciado de su mamá, Andrea Klaus. Desde allí, él la llama para contarle lo sucedido y cuando viaja para allá se entera de que lo estaban velando, pero que el cuerpo de su hijo no fue sometido a una autopsia.

En ese momento, la Justicia había archivado la causa como “muerte de sumersión”, pero Andrea sospechaba que la razón de la muerte de su hijo había sido otra. Además, explicó que cuando Matías se ahogó estaba bajo el cuidado de una nena de 11 años: “Cuando le pregunté qué pasó (a su exesposo), me dijo que estaba con una nena de 11 años. Eso tampoco lo tuvo en cuenta la Justicia”.

El niño de 2 años que murió en Corrientes. Foto: Todo Noticias

Por otro lado, Andrea también sostiene que hay algo más que se le está ocultando: “Creemos que hay un vínculo con el poder judicial y político, más aún sabiendo que mi ex es personal de Gendarmería. La Justicia cerró la causa en 20 días, la archivaron, nunca intervino el juez de Menores, no se tomó declaración a las personas que estaban en el lugar. Se nota la protección que hay hacia el padre de mi hijo”.

El pedido de justicia de la mamá de Matías Sosa

Andrea Klaus se refirió al trágico suceso que le ocurrió a su hijito de 2 años y, en diálogo con Juntos en la Dos con Rubén Duarte, afirmó: “Pedimos la acusación e imputación para varias personas de la familia del papá de mi hijo, por homicidio calificado por omisión”.

“Mi hijo falleció ahogado en una pileta el 20 de febrero de Santa Rosa, Corrientes, después de casi ocho meses a mi hijo le realizaron la autopsia, se confirmó que murió por asfixia por inmersión, y se confirmó que estuvo media hora luchando por sobrevivir, no fue una muerte rápida”, reclamó.

Por otro lado, señaló el accionar del papá de Matías: “La familia del padre de mi hijo no estuvieron a disposición de la investigación, el papá de mi hijo me trató de obsesiva por tratar de saber qué pasó con mi hijo, ellos no quisieron hablar conmigo”.

“Cuando pasó esto yo ya estaba separada hace casi un año y medio, la tenencia era compartida, estaba acordado todo verbalmente, acordamos que Matías esté 22 días con él de vacaciones”, detalló.

La mamá reclama la imputación a su ex esposo y a su familia. Foto: Diario Ép

Y añadió: “La fuerza la saco yo sola, día a día, me cuesta un montón, golpear puertas para que la justicia me escuche, hay días que uno se levanta sin ganas de seguir, y en este momento la fuerza me la da Mati yo siento eso, y mi familia y amigos que me apoyan”.

“Desde el primer momento se me mintió, se me dio la espalda, es un dolor inexplicable, no se lo deseo a nadie, tengo una sicóloga que me ayuda en todo momento”, aseguró Andrea.

“El papá de mi hijo no es un simple panadero, ellos tienen un aserradero, él nunca cumplió con nada, la justicia es muy lenta y hay fotos de personas de la justicia y políticos almorzando con la familia”, insistió Andrea, y señaló: “Considero que nadie investigó como corresponde”.