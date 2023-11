Conmoción en La Cumbre: hallaron a una mujer calcinada en su vivienda e investigan qué pasó

La localidad cordobesa de La Cumbre está conmocionada por el hallazgo de una mujer calcinada en su vivienda. La víctima fatal fue identificada como Sofía Kuljbicki (42), psicóloga de profesión. La Justicia investiga qué fue lo que pasó en ese domicilio y caratuló el hecho como muerte de etiología dudosa.

Según trascendió, como la mujer no atendía el teléfono desde el viernes, una amiga suya se acercó -el sábado- al domicilio de calle Irigoyen 54. La visitante se asomó por la ventana y se topó con el cuerpo calcinado de la mujer, en una cama.

QUÉ PASÓ EN LA VIVIENDA DE LA VÍCTIMA

Cuando la Policía llegó, confirmó que la mujer no tenía signos vitales y que, alrededor de ella, había pertenencias quemadas. La Voz señaló que la puerta principal se encontraba sin medidas de seguridad pero sin signos de violencia.

Momentos después, la vivienda quedó acordonada y se convocó a personal judicial y peritos.

Etiología dudosa. Las autoridades investigan cuál fue la causa de la muerte de la psicóloga. (Gentileza: La Nómina)

“No descartamos nada. Se han ordenado una serie de peritajes y medidas y, hasta tanto no tengamos respuestas, no podemos concluir nada”, le dijeron a La Voz desde la fiscalía de Cosquín, a cargo de Paula Kelm. Se espera la autopsia del cuerpo de Kuljbicki para dilucidar qué sucedió.