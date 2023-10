Se conocieron detalles de la autopsia del nene que murió mientras vacacionaba con su papá en Corrientes

A ocho meses del trágico hecho donde falleció un nene de dos años ahogado en una pileta en Corrientes, se dieron a conocer los resultados de la autopsia. Andrea Klaus, madre del pequeño de 2 años, contó como vivió este duro momento y luchó para que se le realicen los estudios correspondientes. Aún faltan los resultados de los estudios toxicológicos.

La investigación sobre la causa de muerte de Matías Sosa, estuvo a cargo de los profesionales del Instituto Médico Forense del Poder Judicial (IMF) y dos de la querella, la Dra. Laura Leonor López y el Dr. Luis Oreste Acevedo, quienes ratificaron que “no se han constatado lesiones traumáticas ni indicadores indirectos de que hayan existido” y que “se han observado hallazgos indicadores de un síndrome asfíctico”, según pudo acceder al informe Radio Sudamericana.

Asimismo, los médicos del Servicio de Laboratorio del IMF, los bioquímicos Jorge Reimer y Azul Solimano y los peritos del caso, se encargaron de analizar la médula ósea y detectaron plancton y fitoplancton, que son organismos acuáticos vivos que existen tanto suspendidos en el agua o flotando cerca de la superficie, por lo que concluyeron que el nene cayó al agua con vida. Los profesionales afirmaron que el pequeño tuvo “privación de oxígeno”, en este contexto, en un medio líquido.

El niño de 2 años que murió en Corrientes. Foto: Todo Noticias

La autopsia fue ordenada por el juez de Garantías de la localidad de Santa Rosa, Oscar Ignacio Dubrez y además, se solicitaron estudios toxicológicos sobre las muestras tomadas del hígado. Los resultados se van a dar a conocer dentro de 10 días y se elevarán a la Oficina Judicial (OFIJU) de la localidad.

¿Cómo fue la muerte del nene que se ahogó en la pileta?

El pequeño falleció el 20 de febrero de este año cuando se encontraba de vacaciones por 15 días con su papá, que estaba divorciado de su mamá, Andrea Klaus. En un primer momento, cuando ocurrió la muerte del nene, no se le había hecho ninguna autopsia y la Justicia de la provincia había archivado la causa como “muerte por sumersión”.

“Pregunté si le habían hecho la autopsia y me dijeron que sí, no pregunté nada más. Pero cuando me traje el cuerpo a Buenos Aires, los de la casa fúnebre me dijeron que Mati no tenía la autopsia hecha”, aseguró Klauss.

Ante esta situación, la mamá sospechó que se estaba encubriendo a su exesposo por ser parte del personal de Gendarmería y reclamó que se realice una autopsia: “La Justicia cerró la causa en 20 días, la archivaron, nunca intervino el juez de Menores, no se tomó declaración a las personas que estaban en el lugar. Se nota la protección que hay hacia el padre de mi hijo”, había declarado en ese momento la mujer.