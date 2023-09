Su hijo viajó a Corrientes con el padre y murió: lo velaron sin permiso de su madre y exige que se le haga la autopsia

Una mujer vivió una trágica situación en febrero de este año: su exmarido se fue de viaje a Corrientes con el hijo de 2 años que tenían en común. Desde allí, él la llamó y le dijo que el niño se había ahogado; cuando viajó para allá, se encontró con el peor escenario: estaban haciendo el velorio sin haberle consultado y su cuerpo no había sido sometido a una autopsia.

Matías Sosa, de tan solo 2 años de vida, falleció el 20 de febrero de 2023 en Santa Rosa, Corrientes. Su padre explicó que él habría muerto ahogado en una pileta. Sin embargo, su madre, Andrea Klaus, cree que sucedió algo más que el hombre esconde, ya que, al principio, él no le contestaba los mensajes. “Cuando me atendió a la noche, me dijo que ya lo estaban velando”, explicó la mujer.

Al enterarse de que algo le había ocurrido a su hijo, ella viajó de inmediato a Corrientes, pero allí se enteró de que ya estaba siendo velado, que no le habían hecho ninguna autopsia y que la Justicia había archivado la causa como “muerte por sumersión”.

El niño de 2 años que murió en Corrientes. Foto: Todo Noticias

“Yo en ese momento estaba en shock. Pregunté si le habían hecho la autopsia y me dijeron que sí, no pregunté nada más. Pero cuando me traje el cuerpo a Buenos Aires, los de la casa fúnebre me dijeron que Mati no tenía la autopsia hecha”, indicó Andrea.

Además, la madre explicó que otro de los datos que le parecieron extraños fue que el padre le dijo que, cuando el pequeño se ahogó, estaba bajo el cuidado de una niña de 11 años. “Cuando le pregunté qué pasó, me dijo que estaba con una nena de 11 años. Eso tampoco lo tuvo en cuenta la Justicia”, agregó.

La madre del niño que murió en Corrientes exige justicia

La mujer denunció que, para ella, hay algo más que se está ocultando: “Creemos que hay un vínculo con el poder judicial y político, más aún sabiendo que mi ex es personal de Gendarmería. La Justicia cerró la causa en 20 días, la archivaron, nunca intervino el juez de Menores, no se tomó declaración a las personas que estaban en el lugar. Se nota la protección que hay hacia el padre de mi hijo”.

La madre del niño pide justicia por su hijo. Foto: Todo Noticias

Es por eso que hizo una denuncia por “homicidio culposo” y el pedido de hacer la autopsia fue negado por el Juez. Aún así, la familia insistió y logró que este 14 de septiembre el Magistrado resuelva si se hace o no el análisis forense, tal como lo pidió la madre, ya que considera que la muerte de su hijo “no fue natural, sino muerte traumática y dudosa”.

“Ya pedimos mediante un escrito que se acepte a la perito de parte para que se haga el examen lo antes posible y no perder más tiempo. Hay muchas cosas que no quedan claras y lo único que quiero es saber qué pasó con mi hijo”, indicó Klaus.