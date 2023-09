Cuerpos “no humanos” en México: diputados los presentaron en una audiencia pública del Congreso

La Cámara de Diputados de México vivió una jornada histórica cuando ufólogos y expertos en objetos voladores no identificados (OVNIs) pidieron a los legisladores reconocer la vida extraterrestre en el país. El expositor de la audiencia pública fue Jaime Maussan, quien presentó dos cuerpos momificados y expresó que pertenecen a “seres no humanos”.

Durante la primera audiencia para avanzar en una legislación sobre los fenómenos aéreos anómalos no identificados (FANI), el ufólogo Jaime Maussan presentó dos cuerpos momificados de “seres no humanos” hallados en Perú. La investigación de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) determinó que los cuerpos tienen más de mil años y se mantuvieron preservados durante un milenio dentro de una diatomea, un tipo de alga que no permite el crecimiento de bacterias ni de hongos.

Extraterrestres en el Congreso de México Foto: redes

Maussan enfatizó que los seres no se trataron de cuerpos recuperados en naves que cayeron sobre la Tierra, sino que estaban sepultados. “No se trata de momias, se trata de cuerpos que están íntegros, completos, que no han sido manipulados en su interior y que tienen una serie de elementos que los hacen verdaderamente extraordinarios”, expresó.

Para Maussan, existe evidencia suficiente para demostrar que existe la vida extraterrestre. “Si tenemos el valor de aceptar que estamos siendo visitados por inteligencias no humanas que vienen a la Tierra desde las profundidades del universo, incluso podríamos viajar a otros universos”, afirmó.

La audiencia en la Cámara de Diputados de México marcó un hito en la historia de la ufología en el país. El pedido de los ufólogos para reconocer la vida extraterrestre podría abrir el camino a una nueva legislación sobre los FANI y a una mayor investigación sobre este fenómeno.