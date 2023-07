Fue a Los 8 Escalones, contó que caza ovnis en Córdoba y dejó boquiabiertos a todos su testimonio

Una mujer que integra un grupo que caza ovnis en la provincia de Córdoba estuvo en el programa Los 8 Escalones y aseguró que la vida extraterrestre existe. Puntualmente, recomendó ir a Capilla del Monte y dejó boquiabiertos a todos con su testimonio sobre las naves espaciales: “Las luces se ven”.

Karina es oriunda de la localidad bonaerense de Villa Luzuriaga y explicó que viaja seguido a Córdoba junto al pelotón que investiga, estudia e intenta avistar platillos voladores. Como experta en la materia, también aconsejó visitar Victoria, en la provincia de Entre Ríos.

Karina asegura que hay ovnis en Córdoba. Foto: El Doce

“Vas, filmás y aparecen. Tu ojo no capta, pero la cámara sí”, detalló la mujer que aseveró que los aliens “se muestran si quieren”. En tanto, arremetió contra las autoridades de la Nasa que no revelan nada “para no generar caos masivo ni psicosis”, concluyó.

PARA QUÉ USARÍA LOS TRES MILLONES LA MUJER QUE FUE A LOS 8 ESCALONES Y CONTÓ QUE CAZA OVNIS EN CÓRDOBA

Por último, Karina contó que en caso de ganar los tres millones los destinaría a pagar una deuda contraida por un arquitecto que los estafó con una casa destinada para su madre en la provincia de Córdoba. Finalmente, se retiró sin el dinero pero con un gran testimonio sobre la vida en otros planetas.