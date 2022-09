El padre de la niña asesinada por un pitbull en Corrientes aseguró que el ataque fue intencional

Hernán Nuñez, padre de la niña que murió en garras de un pitbull en la ciudad correntina de Paso de los Libres, aseguró que el animal era peligroso, y que ya había lastimado a otras personas. Por este motivo, argumentó que se trató de un ataque intencional.

El trágico episodio se desarrolló el pasado viernes 23 en horas de la tarde, casi noche. La víctima fue agredida por el animal sobre la calle 12 de Septiembre y, debido a las heridas provocadas, horas después falleció.

En diálogo con Radio Dos, el padre acusó: “El perro fue suelto a propósito, no se escapó. Desde el primer momento dijimos que no podía estar ahí. Trajimos a la policía y dijeron que no podían hacer nada”.

Aseguran que el ataque a la niña asesinada por un pitbull en Corrientes fue intencional.

El dueño del perro, un joven de 20 años, fue detenido por orden del fiscal de turno, Mauro Casco. Actualmente la Justicia lo está indagando por el delito de “homicidio culposo”, pues no habría mantenido las medidas de seguridad correspondientes.

En este sentido, será fundamental para la causa averiguar qué finalidad tenía el perro y si contaba con algún tipo de entrenamiento. Su porte y maxilar eran típicos de un pitbull, pero su pelaje era diferente, por lo que podría ser una cruza mestiza.

Paola, la tía de la pequeña asesinada, entre lágrimas exigió: “Brisa era la única hija de mi hermana. Queremos que se haga justicia por mi sobrina”. Asimismo, en diálogo con C5N, contó que el perro había atacado a otros chicos, como a su hijo, y casi castró a un amigo que lo ayudó.

Una niña murió atacada por un pibtull: cómo fue la tragedia

Aquel viernes, en eso de las 19:00 horas, mientras la niña de 10 años se dirigía a la casa de un pariente suyo, se encontró con el animal. Este presuntamente estaba suelto y sin supervisión de su dueño, por lo que corrió hacia ella y le mordió el cuello.

Familiares de Brisa, la nena, fueron a asistirla, así como también personas que viven en la misma casa donde habitaba el perro. Como el can no la soltaba, de un hachazo debieron sacrificarlo, e inmediatamente la llevaron a un hospital.

La niña atacada por un pitbull falleció en el hospital San José.

Según el fiscal Casco, el deceso de la joven finalmente se produjo a las 22:30 horas en el nosocomio. Tras dos horas de haber ingresado al centro, el personal anunció que no pudieron salvarla como consecuencia de la gravedad de las heridas.

Núñez entonces señaló indignado: “Después del ataque, tiraron al perro en un zanjón. Nosotros estábamos con nuestra bebé en la morgue y el dueño trajo de nuevo al animal muerto a su domicilio. Lo puso donde lo tenía atado anteriormente. Es algo que no tiene nombre, se burlo de la muerte de mi hija”.