“Yo me la aguanto, no le tengo miedo a nadie”, dijo el “Loco Tito” sobre la balacera que sufrió

El exjefe de la barrabrava de Belgrano, Roberto Ponce, volvió a pronunciarse este martes sobre la balacera que sufrió semanas atrás en la puerta de su casa en barrio Alberdi y aseguró que no conoce al agresor. En ese episodio, el “Loco Tito” sufrió un disparo en su pierna izquierda por lo que aún no puede pisar.

“Yo estaba en la puerta esperando a mi señora, a mi hija y a la nenita de 11 años que volvían de pagar una remera. Cuando estábamos entrando escuché la balacera pero no sé donde venía porque yo no lo vi (tirador). Fueron como siete disparos”, señaló el histórico líder de la barra pirata en diálogo con El Show del Lagarto. Y aseguró que no sabe quién le disparó pero que al presunto agresor, quien se encuentra detenido, no lo conoce ni tuvo problemas con él.

“Tiraron como traidores, porque eso no se hace. Yo tengo código, nunca traicioné a nadie. Hoy no hay códigos. Si vos querés ser algo en la vida, no seas traidor”, señaló el “Loco Tito”. “Yo dejé la barra después de 48 años de cancha y estos en seis meses quieren hacerse Gardel. No tienen que meterle el pecho a nadie para quedar como líderes de la barra porque yo dejé todo”, agregó.

En tal sentido, reconoció que su familia tiene miedo, pero que él no. “Yo me la aguanto, no le tengo miedo a nadie”, enfatizó Ponce. Más adelante, remarcó que “venga de quien venga, esto (el tiroteo) es falta de código”. “A mí me tendrían que aplaudir cuando voy a la cancha, porque yo jamás le falté el respeto a nadie y dejé todo”, enfatizó.

“Acá vinieron a matar”, aseguró la mujer del Loco Tito

Por su parte, Olga, la esposa del “Loco Tito”, también lamentó lo sucedido y le pidió a la Justicia que haga lo que tenga que hacer para llegar hasta las últimas consecuencias. “Cuándo Tito estaba en el piso ellos seguían tirando. No vinieron a amedrentar, acá vinieron a matar”, denunció.