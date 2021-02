Una nueva denuncia se suma a la causa de Ignacio Martín, acusado de falsificación y uso de documento público, ejercicio ilegal del arte de curar y de una profesión. En esta oportunidad, se trata de una mujer, de 84 años, que aseguran que falleció bajo la atención del falso médico cordobés.

La mujer se había descompensado luego de perder a su marido. Por lo que, su hija María Fernández, llamó a la ambulancia del COE en donde llegó Martín. Según la declaración, el joven le inyectó medicación, intentó canalizarla y luego la llevó a una clínica, donde poco después murió.

“Le tomó el oxígeno y tenía muy bajo. Mi mamá estaba lúcida. Martín sacó el maletín y empezó a sacar ampollas, a darle medicación, me pidió una pastilla de la diabetes, después rompían ampollas y la inyectaban (…) mi duda es porque no sé qué le pusieron”, aseguró la hija en una entrevista con Telediario de Canal 13.

La mujer contó que había una enfermera presente y Martín hacía peripecias para canalizar a su madre. “Se le reventaban todas las venas a mi mamá. Lo que me asusta a mí es que no sé qué le habrán inyectado. Lo único que decía, cada vena que se le rompía era: ´perdón señora, no queremos hacerle doler´. Se le reventaban todas las venas y mientras tanto no sé qué medicina le daban (…) después me dice ´hay que internarla´, ¡después de que la habían pinchado por todos lados!”, recordó consternada.

La hija de la mujer fallecida señaló que hasta le agradeció al médico trucho cuando se subió a la ambulancia en la que llevaron a su mamá a la Clínica del Sud. “Yo hasta aquí llegué señora, más no puedo hacer”, recuerda que le dijo Martín. A la hora y media, un médico de guardia de la clínica le comunicó que su mamá estaba con pocos signos vitales y ya no tenía esperanza de vida. Poco después murió.

“Es terrible. Un joven de 19 años que no estudió, me pone la duda de qué medicación le pudo haber dado a mi mamá, la canalizaban…y mi mamá sacaba el brazo”, agregó la mujer. En medio de su desazón, dijo que aún no ha resuelto si recurrirá a la Justicia, “a mi madre ya no la tengo más”.