Este lunes, una vecina de Villa María se encadenó en la escalera de Tribunales de Justicia para pedir por la liberación de su marido. Según explicó, el hombre está preso por un robo que no cometió y se habría cosido la boca dentro del penal.

Yanina Imberti, esposa del detenido, asegura que todo se trataría de una persecución policial. “Lo tengo desde ayer en el penal con la boca cosida. Hace de las 7 de la mañana que estoy acá, esperando que me digan algo. Vengo a Tribunales, no me dicen nada y no tuve otra cosa que hacer que él coserse la boca ahí adentro y yo encadenarme acá para pedir su libertad”, dijo la mujer a Villa María Ya!.

El hombre ya había estado en la cárcel pero su esposa aseguró que “ya cumplió la pena”. En este sentido, manifestó que la Policía le juró a su marido que lo volverían a meter preso y asegura que le inventaron una denuncia. De confirmarse, esta no sería la primera vez que la Policía inventa procedimientos.

“Todos los allanamientos que se hicieron en mi casa, en la casa de mi suegro, en la casa de la hija de él, todos dieron negativo, no tienen prueba de nada”, contó al mismo medio. Y precisó que fue detenido cuando lo acusaron de participar de un ilícito en barrio La Florida de Villa Nueva.

“Él nunca estuvo en ese robo. Por eso estoy pidiendo la libertad”, destacó la mujer y aseguró que el hombre estaba trabajando tras salir de la cárcel y que, por esta nueva denuncia, habría perdido el trabajo.