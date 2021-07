En plan de apoyar la vacunación e incentivar a los más jóvenes, en un bar de Villa María regalarán un refrescante vaso de cerveza a todo aquel que presente su carnet de vacunación.

Se trata de una propuesta del Bock Beer House de esa ciudad del sudeste provincial, que pondrá una pinta de cerveza gratis a los clientes que acrediten que han recibido la primera dosis del antídoto contra el coronavirus.

Sobre esta campaña, el dueño del bar, Gonzalo Cuello, dice que su idea se basa en que “no hay otra salida que vacunarse”, comentó este lunes a Canal 10 de Córdoba.

“La propuesta es ‘si te vacunaste te premio, tomá una birra’. Jamás pensé que exista gente que no se quiera vacunar en pandemia”, comentó el propietario del bar.

Seguidamente, relató que “hicimos una encuesta graciosa cuándo entran al bar y preguntamos si se van a vacunar o no y algunos dicen que no se van a vacunar. No hay que tener miedo a la vacuna, por eso queremos incentivar la vacunación”, concluyó.