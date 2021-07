La bandera “No binarie” fue izada en la plaza Pedro Viñas de Villa María en el marco del día de la visibilidad de las identidades no binarias. A través de un breve acto, un grupo de organizaciones por la identidad reclamaron ser reconocidos en el DNI.

La insignia flamea junto a la bandera del colectivo LGBTIQ+. Según trascendió, el símbolo representa a personas que no se identifican única o completamente como mujeres o como varón; es decir, que trascienden o no están incluidas dentro del binario mujer-varón.

El izamiento se realizó en el marco del Día de la visibilidad de las identidades no binarias. Radio Vive

“Queremos ser reconocidxs en nuestros DNI” manifestaron desde las entidades Mala Junta, Córdoba No Binarix, No Binarixs Peronistas y Asamblea abierta no binarix Villa María - Transmutantes. En un comunicado, resaltaron que esta actividad tuvo lugar en distintas partes del país, utilizando lemas como: “Les, Las, Los no binarixs existimos y resistimos” y “Pregunta mis pronombres, Elle, Ella, El”.

En la actividad, que se realizó el miércoles, Nicolina, referente no binarie de la agrupación Nacional Putxs Peronistas manifestó en el acto “Queda mucho por hacer, existen todavía muchas personas de la disidencia que no acceden a sus derechos y son víctimas de discriminación o violencia machista y patriarcal, por eso las disidencias vamos a seguir siendo parte de la construcción de la memoria colectiva.”