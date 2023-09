Videos: Habló Losada, arquero de Belgrano, sus grandes atajadas ante Godoy Cruz y su autocrítica

En un partido en el que Godoy Cruz fue protagonista en la mayoría del tiempo jugado en Mendoza ante Belgrano, el que se llevó todos los honores en el empate sin goles fue Nahuel Losada. El arquero sacó cinco jugadas muy claras del rival.

La primera intervención de Losada fue un disparo desde afuera de Tomás Galdames. El lateral chileno de Godoy Cruz le pegó de afuera, la pelota se desvió en Rébola que cerraba y los reflejos del arquero demostraban que iba a empezar a ser su tarde

La primera gran atajada de Losada:

La segunda intervención del cuidapalos fue a los 41. En la jugada, el que queda en inmejorable posición para convertir es Hernán López Muñoz pero el arquero le achicó el ángulo y volvió a taparle el grito al Tomba que, a esa altura merecía estar arriba.

La gran tapada de Losada a López Muñoz:

En el cierre de la primera parte, el arquero pirata armó la barrera ante la pelota parada en el borde del área y, tirándose a su izquierda, le sacó del ángulo un tiro libre envenenado de Salomón Rodríguez que se relamía para el grito de gol.

La volada de Nahuel Losada en el tiro libre de Rodríguez:

En el complemento trabajó menos el arquero de Belgrano. Pero, cuando lo llamaron, dijo presente y le tapó una situación muy clara de gol a Conechny que recibió solo, en el medio del área y Losada se estiró para mandarla al córner.

La gran tapada de Losada a Conechny:

La palabra de Losada, arquero de Belgrano y figura ante Godoy Cruz

En el final del partido, el arquero de Belgrano, a todas luces fue la figura del partido fue entrevistado y, a pesar de su buena actuación, fue autocrítico con la actuación del equipo.

“Nos vamos amargados porque esta no es la imagen que queremos dar. Tenemos que trabajar el doble para cambiar la cara en el próximo partido”, dijo Losada. Que agregó: “Vinimos a hacer un trabajo que no ha salido del todo bien, pero me encuentra sacando un par de pelotas para mantener el arco en cero”.

