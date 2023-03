Videos: el feroz incendio de un departamento en pleno centro de la ciudad de Córdoba

Un departamento ubicado en pleno centro de la ciudad de Córdoba se incendió este sábado por la madrugada y asustó a todos los ocupantes del edificio ubicado en boulevard San Juan al 835. Por fortuna, no se registraron personas lesionadas.

Según el relato del encargado de la infraestructura, todo comenzó cerca de las 2.30 cuando una vivienda del tercer piso sufrió “un cortocircuito o algo así”, dijo en diálogo con La Voz. La inquilina estaba en estado de shock, el hombre intentó contener el foco con un matafuegos pero era “incontrolable”.

Inmediatamente, el sujeto alertó tocando la puerta o llamando por teléfono a todas las personas radicadas en Miradores del Boulevard II. En paralelo, el encargado de un edificio aledaño lo ayudó. “En un momento el humo atravesaba todo el pasillo, no pude seguir subiendo así que me limité a llamar a los teléfonos uno por uno. Le agradezco al compañero que me ayudó”, expresó.

La llegada de los bomberos a boulevard San Juan al 835

Los bomberos llegaron alrededor de las 2.45 y se encontraron con vecinos de otros barrios gritando y la desesperación como protagonista junto a el fuego. Rápidamente, contuvieron el principio de incendio y rescataron uno por uno a quienes habían quedado encerrados.

Luego, dos ambulancias del servicio de emergencias se presentaron en el lugar y atendieron por precaución a todas las personas que inhalaron humo. Por suerte, todo quedó en un gran susto y una queja común por la falta de una red de gas natural en la cuadra.