Video: Alan Aguerre, de su ingreso inesperado a ser el héroe de Talleres ante Platense

Pedro Caixinha sorprendió con el ingreso de Alan Aguerre por Guido Herrera. Y “con el diario del lunes”, acertó porque el arquero fue la figura en el empate de Talleres con Platense, al contener un penal a Mauro Zárate a los 17 del segundo tiempo, en un partido que finalizó 0 a 0.

En el primer tiempo casi no entró en juego, pero en los segundos 45 Aguerre fue figura. Primero, por el penal sancionado por Pablo Dóbalo vía VAR, tras mano de Rafael Pérez. El arquero fue compañero de Zárate en Vélez y le adivinó la intención, para rechazar con los pies.

Aguerre es un especialista, y desde que defiende el arco Albiazul contuvo tres de los nueve penales que le patearon. La mayor parte en la definición por Copa Argentina ante Chaco For Ever para pasar a octavos de final. En lo que va del torneo, a Talleres le sancionaron seis penales, de los cuales dos fueron goles, otros dos atajados y los restantes, desviados. A los Albiazules hace 38 fechas que no le dan uno a favor.