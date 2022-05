Con la esperanza de un mejor presente, Agustín y Alejandra dejaron San Juan y viajaron a Córdoba. La familia se embarcó con la promesa de un trabajo y una vivienda, pero cuando pisaron suelo cordobés nada de eso se cumplió. Ahora, piden un espacio para poder vivir.

La pareja llegó hace aproximadamente un mes a la ciudad de Alta Gracia, con una promesa que no fue cumplida. “Estuvimos viviendo en la Terminal hasta que pudimos ir a una hostería pero no podemos seguir pagando y el viernes tenemos que dejar el lugar”, contó Agustín al medio Resumen.

Si bien el hombre pudo conseguir una ‘changa’ de albañil y Alejandra prepara cosas dulces para vender, la familia no tiene dónde dormir. “Lo que más me preocupa es tener un techo para mis hijas. Ellas ya pudieron ser reubicadas y están en la escuela pero no sabemos cómo continuar”, dijo la mujer.

De esta manera, la familia pide alguna posibilidad de trabajo y alguien que pueda alquilarles una casa. “Tenemos muchas ganas de salir adelante”, sentenció Agustín, quien difundió un número de contacto para quienes puedan colaborar con su situación: 3547 65-0277.