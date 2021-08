Ante el brote de la variante Delta de coronavirus, el Ministerio de Salud de la Provincia dispuso que las personas que den positivo en Córdoba tendrán que realizar el aislamiento en hoteles, como plantearon desde el Gobierno Nacional, y no en los hogares.

Por otra parte, en las últimas horas de este sábado 31 de julio se confirmaron dos nuevos casos de la variante Delta en Córdoba, publicó La Voz: uno vinculado al brote, que ya acumula 18 contagios y otro nuevo y sin relación, de un viajero que regresó al país desde Estados Unidos y cumplía aislamiento domiciliario en San Francisco.

En caso de que se positivicen durante la cuarentena y el análisis verifique el contagio, la Provincia exigirá que el aislamiento se haga efectivo en hoteles sanitarios. Tanto las personas con el virus como sus contactos estrechos. “Es una estrategia para contener la transmisión del virus en un momento en el que, por ahora, no hay circulación comunitaria”, explicó Gabriela Barbás, secretaria de Prevención y Promoción de la Salud.

Como el “caso cero” que llegó de Perú el 19 de julio o el nuevo caso detectado en el este provincial, todos los días ingresan a Córdoba 80 personas que vienen del exterior. Para retornar al país deberían contar con un PCR negativo antes de viajar y un test de antígeno, también negativo, en Ezeiza.

Córdoba permitía el aislamiento domiciliario, con seguimiento telefónico, lo que derivó en críticas de Nación. Para el Ministerio de Salud de Córdoba, el brote por la variante Delta se mantiene como un contagio intrafamiliar y no hay circulación comunitaria.

Detenidos

Este sábado por la tarde comenzaron a circular en redes sociales audios y videos de uno de los cinco detenidos acusados por no haber respetado las medidas de seguridad. Al llegar al hotel, donde debe cumplir la cuarentena, expresó que lo habían trasladado como una forma de prevención, no en carácter de detenido, y que recién lo notificaron de su situación judicial al estar allí.

“Me han traído engañado. No me habían dicho esto. Te vamos a llevar allá para que mis hijas y mis señora estén bien, me dijeron”, asegura en el video, en el que agrega que no incumplieron la cuarentena. De los cinco detenidos por orden de la Unidad Fiscal de Emergencia Sanitaria (Ufes), tres son hombres y dos mujeres. Mientras que dos de los contagiados debieron ser internados.