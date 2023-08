Una kiosquera de Córdoba imitó a Milei eliminando ministerios y el video desató un debate entre los usuarios

Después del video del ‘mini Milei’, una cordobesa parodió el “plan motosierra” del candidato de La Libertad Avanza y la filmación se volvió viral. Ésta vez, la imitación fue en un kiosco de barrio reemplazando la eliminación de ministerios por nuevos precios.

Tras las elecciones PASO, la sociedad argentina quedó sorprendida con los resultados y Javier Milei comenzó a aumentar su popularidad. Así fue como un niño parodió una de sus actuaciones en la televisión y las imágenes se viralizaron por las redes sociales.

Ahora, fue una kiosquera cordobesa la que hizo la imitación pero exponiendo con humor el constante aumento de precios. “Merengadas 280, chau; Sonrisa a 280, chau; Oblita 120, chau”, dice la mujer mientras quita los carteles de precios de los productos.

UNA KIOSQUERA IMITÓ A MILEI Y DESATÓ EL DEBATE EN REDES

La grabación publicada por @cordobeces recaudó miles de visualizaciones y me gustas. Sin embargo, en los comentarios se desató la polémica, ya que, hubo quienes criticaron la remarcación de precios y quienes felicitaron que “las desgracias se tomen con humor”.

“Estoy tan preocupada pero este video, no me causa gracia, al contrario, me angustia”, “Reite pero es triste”, “Que no se pierda el humor”, “Que triste”, fueron algunos de los tantos comentarios que recaudó la publicación.