Una inspectora de tránsito de la Municipalidad de Córdoba denunció acoso y maltrato: “Perdí a mi familia”

Dos denuncias de violencia género en entidades estatales están en la mira de la Justicia de Córdoba. Por un lado, una inspectora de tránsito de la ciudad habría sufrido acoso sexual por parte de tres supervisores y, por otro lado, una abogada denunció hostigamiento psicológico por parte de su jefe en Apross, tras obtener un mérito mayor que él en un exámen.

Una inspectora de tránsito de la Municipalidad de Córdoba denunció acoso y maltrato

PERFIL CÓRDOBA recuperó el testimonio de una inspectora de tránsito de la Municipalidad de Córdoba realizó una denuncia por acoso y maltratos hace más de un año, donde involucró a tres compañeros quienes son supervisores de la mujer.

Según detalló la víctima, el hecho comenzó una madrugada de diciembre del 2021 cuando, tras su tarea en un control de alcoholemia, regresó a la base y encontró en el lugar de trabajo a dos agentes municipales teniendo relaciones sexuales.

“A partir de ese día comenzaron las situaciones de hostigamiento, maltrato, ya no sólo por parte de ellos sino también de sus allegados en el ámbito laboral”, expresó la víctima.

Días antes de ese episodio, uno de los tres hombres acusados se desvistió frente a la mujer en el lugar de trabajo y le propuso tocarla. “Me sentí violentada, no quería estar en esa situación, nunca la generé, ni siquiera lo tuteo. No le respondí y me retiré del lugar en ese instante y de ahí en más intenté no quedarme a solas con él ni por un momento”, contó.

Al intentar denunciar la situación la mujer detalló que recibió respuestas negando los hechos. “Perdí mi familia, tuve que contar que fui acosada sexualmente, me separé después de 27 años de matrimonio. Y perdí dinero porque ahora mi sueldo es menor”, dijo.

Ante esto, la jueza Mariana Wallace prohibió a los tres hombres denunciados “todo tipo de comunicación, por cualquier medio: verbal, telefónica, personal, incluso por medios informáticos o cibernéticos, o por interpósita persona, como asimismo relacionarse, entrevistarse o desarrollar cualquier conducta similar y que implique tomar contacto entre sí”.

UNA ABOGADA DE APROSS DENUNCIÓ HOSTIGAMIENTO PSICOLÓGICO

Por su parte, una abogada que trabaja en la Subdirección de Asuntos Legales de la obra social provincial Apross denunció hostigamiento psicológico por parte del subdirector de su oficina.

Según relató PERFIL CÓRDOBA, el hecho comenzó cuando el hombre pedía tareas en privado y luego las desestimaba en público. La situación se agravó cuando la profesional decidió participar de un concurso de la administración provincial y obtuvo un mérito mayor que el jefe.

Allí, el funcionario presentó una impugnación y comenzó una campaña con comentarios descalificatorios que pusieron en duda el resultado de la mujer. Además, el hombre afirmó que la abogada conocía con antelación las respuestas a las preguntas del examen, por eso obtuvo un puntaje alto.

La denuncia quedó a cargo de la jueza Laila Córdoba, quien notificó al funcionario acusado que “deberá cesar con los actos de perturbación o intimidación que estaría ejerciendo de manera directa o indirecta, consistentes en malos tratos verbales, permanentes desprecios respecto a la técnica empleada en proyectos de dictámenes realizados y otras conductas tendientes a desestabilizar psicológicamente a la misma”.

Finalmente, la mujer continúa en su puesto de trabajo pero con tareas remotas. Por su parte, el directorio de la obra social expresó “su solidaridad” y designó a otro funcionario intermedio.