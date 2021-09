Paloma tiene 22 años, vive en Córdoba, y lucha de manera cotidiana con una rara enfermedad que le provoca dolores intensos en el cuello y la cabeza, que demandan una operación muy compleja por lo que no consigue un médico que la cure.

Oriunda de Capilla del Monte, Paloma se dedica a hacer tatuajes y cuenta que la pesadilla comenzó el año pasado con un malestar en la zona del cuello y la cabeza.

Lejos de aplacarse, los dolores fueron en aumento y estarían originados en un linfoma en el maxilar por lo que se necesita realizarse una cirugía muy compleja.

Sobre su situación, dijo: “Estoy buscando empatía y humanidad. Fui rechazada de muchos hospitales. Necesito un especialista de cabeza y cuello que realmente se interese por mi caso”, contó a El Doce.

“Me está comprimiendo los nervios y corriendo los huesos. Me está lastimando. Ya me están fallando los órganos. Hoy mi vida está limitada. No puedo trabajar ni estudiar”, relató.

Por último, lamentó que “muchos médicos no me quieren hacer la cirugía porque me dicen que no pueden palpar lo que yo tengo. Me derivan porque no se quieren arriesgar a ver qué se van a encontrar. Y yo estoy perdiendo el tiempo sin poder vivir mi vida”.

La cirugía que necesita tiene un costo de unos 10 mil dólares. Quienes deseen contactarse con ella, pueden hacerlo al Instagram @palo_manzano o al celular 3548467382.