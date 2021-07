El reconocido músico, Pablo Lescano, líder de la banda “Damas Gratis”, disfrutó este fin de semana pasado un viaje familiar por la Tierra Colorada. En su paseo por la provincia, recorrió los tres puntos turísticos más representativos: Posadas, Iguazú y San Ignacio, y en cada lugar que visitó se detuvo a captar fotos y videos para sus redes sociales.

En Posadas, hasta jugó al futbol con su hijo Toto y con la futbolista posadeña que es furor en Boca Juniors, Yamila Rodríguez. De esto, con ironía compartió en su Instagram: “Si se preguntan por mí, A no sé, yo toco la guitarra”

A modo de anfitrión el músico Roberto Edgar, icónico en la provincia por haber sido líder del grupo “Volcán”, lo recibió con los brazos abiertos y juntos emprendieron un viaje con ambas familias.

La amistad entre ambos músicos se remonta hace más de 20 años, como contó Roberto a Misiones Online e hizo que Pablo probara las delicias culinarias misioneras: surubí, mandioca, y azúcar mascabo de ‘Selva Pura’, un emprendimiento del mismo Roberto que nació en pandemia.

Solidaridad a flor de piel: Roberto Edgar y Pablo Lescano acercaron donaciones a la aldea Yriapú en Puerto Iguazú. IG: Pablo Lescano

“Ellos quieren marcar en su agenda venir todas las vacaciones de invierno a Misiones”, destacó el músico, haciendo referencia a que Pablo y su familia quedaron encantados por la belleza de la provincia y el clima agradable que fortuitamente les tocó.

“Más allá de que él es famoso, conocí una familia humilde, muy respetuosa, eso me llamó mucho la atención”, afirmó Roberto y destacó la sencillez de los hijos de Pablo, que, si bien tienen un padre famoso y participaron con él en el Luna Park, son personas simples, al igual que su madre, la esposa de Pablo.

Con la solidaridad que siempre caracterizó a ambos músicos, aprovecharon la estadía en la provincia para realizar una donación a la aldea guaraní de Iguazú, Yriapú.

“El viernes yo le comento a Pablo que tengo unas donaciones de Buenos Aires, de ropa, abrigo y comida, y como en mi auto no cabían las cajas él me dijo, no tengo drama en llevarte con mi camioneta hasta Iguazú”, afirmó Roberto.

Y así fue que emprendieron camino a llevar los víveres a la comunidad guaraní de Puerto Iguazú, que a su vez, son vecinos de la familia de Roberto, quien es oriundo del municipio de las Cataratas.

A modo de agradecimiento, Roberto compartió en su Instagram “La humildad de un grande”.