El piloto y empresario cordobés Ricardo Zalazar aseguró que demandará al Estado Nacional por obligarlo a pagar 2.500 pesos del hisopado al regresar al país. Recién retornado de Miami, el aviador denunció que el cobro del PCR es un “negocio” de la administración de Alberto Fernández con el laboratorio privado Stambulian y Aeropuertos 2.000.

Si bien había afirmado que no pagaría el test y que haría la cuarentena en Ezeiza, Zalazar debió abonarlo para que le otorguen el ingreso a Argentina. “Eran 300 personas, familias con hijos chicos, personas mayores. Pasé cuatro horas de angustia. Si no pagaba, no me permitían ingresar al país”, señaló el hombre de 64 años en diálogo con La Voz.

En este sentido, acusó que “todos los derechos fueron absolutamente violados: el derecho constitucional a la salud y a entrar y salir del país”.

Cabe destacar que el piloto tiene una agencia de viajes en Miami por lo que debe viajar recurrentemente para atender algunos negocios. En esta oportunidad, el ex inspector de la Administración Nacional de Aviación Civil (Anac) había realizado una presentación judicial antes de salir hacia Estados Unidos.

En la misma denunció lo que consideró un “accionar extorsivo y abuso de poder por parte del Gobierno nacional” que “obliga mediante una declaración jurada” y “hostiga, intimida, coacciona y extorsiona” al viajero a pagar el hisopado “sin importar que el mismo traiga de resultado negativo”.